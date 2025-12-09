北投市場暗夜飄香！清爽系臭豆腐搭配爽脆清新泡菜，難怪人氣旺

台北北投｜大溪家香臭豆腐＆涼麵

不論白天或是晚上的北投市場都好熱鬧，美食小吃林立，

很常在新北投車站附近散步完就走來北投市場夜市用餐，由於一路東吃西吃，

到了用餐時段並不太餓，所以選了家小吃墊墊肚，

再外帶王掌櫃私房滷味鹽水雞回家當宵夜。

大溪家香臭豆腐＆涼麵在google中的評論不錯，剛好大家都想吃，就決定來吃它了。

大溪家香臭豆腐＆涼麵在市場內相當具有人氣，遠遠的就看到排隊人潮，

攤位前面總是圍繞的外帶人群；內用有提供座位但不多，用餐時段來需要候位。

台北北投｜大溪家香臭豆腐＆涼麵

台北北投｜大溪家香臭豆腐＆涼麵

雖然店名有臭豆腐和涼麵，不過來訪時已沒有供應涼麵，光是賣臭豆腐就忙翻天了。

生意雖好不過店家態度並不會不耐煩，很客氣很和善。

台北北投｜大溪家香臭豆腐＆涼麵

台北北投｜大溪家香臭豆腐＆涼麵

桌上貼有店家粉絲專頁，即時得知是否公休日。

台北北投｜大溪家香臭豆腐＆涼麵

臭豆腐有大小份之分，大份有六塊臭豆腐，小份則是四塊臭豆腐，

價格目前是大份75元，小份55元。

台北北投｜大溪家香臭豆腐＆涼麵

炸好後的臭豆腐香氣四溢，類似港式臭豆腐，在中間挖洞擠入醬汁，

搭配大量的泡菜相當解膩，大溪家香臭豆腐的泡菜不會過酸，爽脆清爽非常好吃。

台北北投｜大溪家香臭豆腐＆涼麵

臭豆腐炸到酥而不硬，咬下去狂滴汁，內裡相當柔軟，豆腐臭味不濃郁，

醬汁偏淡，整體吃起來算是比較清爽派的臭豆腐。

台北北投｜大溪家香臭豆腐＆涼麵

重口味又愛吃辣的可以加桌上的辣椒，

特別寫上「很辣」的字樣，吃起來真的有辣。

台北北投｜大溪家香臭豆腐＆涼麵

大溪家香臭豆腐＆涼麵整體來說不差，生意很好但不是我的菜，

還是最愛原本在三重集美街的港式脆皮臭豆腐(後來搬遷到中正南路上)。

大溪家香臭豆腐＆涼麵

所在地址：臺灣臺北市北投區新市街63號

營業時間：日 二 三 四 五 六 16:00-22:00

店家電話：0939-566-894

文章來源：Irene's 食旅．時旅