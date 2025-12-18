北投影視音園區下修主體事業比例至5成 BOT拚招商

北投影視音園區BOT案，主體事業比例從70%下修至50%，今獲都委會通過。圖為兩棟歷史建物製片廠(左)、錄音室(右)。(資料照，記者甘孟霖攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市北投影視音產業園區BOT招商案歷經6度流標，台北市文化局為提升投資誘因，調整招商策略，將影視音產業等主體事業占比由原規定的70%下修至50%。相關都市計畫變更案今(18)日於都市計畫委員會審議通過。

北投影視音產業園區前身為中國電影製片廠，基地鄰近捷運復興崗站與國防大學政治作戰學院，日治時期曾為「台北州競馬場」，政府遷台後設置「政治幹部學校」，長期帶有軍事色彩。園區於1995年停拍後閒置至今，市府於2014年將基地由住宅區變更為特定專用區，並規定70%以上樓地板面積須作為影視音主體事業使用。

然而，自2014年至2023年間，園區6度招商皆因主體事業比例過高、使用彈性不足而流標。文化局去年完成園區內「A攝影棚、錄音室」等歷史建築修復工程，規劃以ROT方式委外經營30年。文化局長蔡詩萍日前透露，已有具國際知名度的台灣團隊表達進駐意願，預計12月完成評審、明年1月公告結果，順利的話可望3月簽約，其餘園區仍採BOT方式招商。

為增加招商成功機率，文化局提出都市計畫變更案，調整主體事業(文化事業及公益空間)比例由70%下修至50%，並放寬土地使用管制，如此一來，預估50年契約期間的投資報酬率可由原本約負12.63%提升至約3.2%，增加招商吸引力。同時，因應產業鏈與日常生活需求，新增日常用品零售、娛樂服務、一般旅館及觀光旅館等附屬事業使用項目。

針對民眾憂心未來園區停車場恐淪為周邊居民停車使用，文化局回應，主體事業比例調整僅屬土地使用管制放寬，與停車空間規劃無直接關聯，現階段臨停供居民使用並非未來規劃，後續將遵循停車內部化原則，確保不影響園區營運與環境品質。會中對該案沒有太多意見，最終由會議主席、副市長李四川裁示照案通過。

