北投影視音園區 產業限制鬆綁

台北市北投影視音園區閒置多年。（張珈瑄攝）

台北市北投影視音園區在前市長郝龍斌任內規畫，歷經6度對外招商未果，市府近年完成園區內歷史建物修復、改採ROT方式委外重建與營運等策略，以求有效活化，影視音產業比例也從70％降至50％，18日北市都市計畫委員會審議，主席李四川裁示同意辦理，文化局期盼，透過放寬使用彈性與招商條件，吸引廠商進駐。

北投影視音園區前身為中國電影製片廠，民國84年整編為國防部藝術工作總隊編導技術組後，即停止拍攝電影閒置至今，市府將中影廠規畫成影視音園區，廠區內攝影棚A、錄音室在106年登錄為「歷史建築」，將以ROT方式招商，目前已有具國際知名度的台灣團隊有意進駐，預計12月公開徵求民間申請人，並於明年1月完成評審，預計2、3月即可簽約進駐。

園區內其餘基地則採BOT方式招商，以有效活化基地功能為目標，擬將特定專用區的影視音主體事業比例適度放寬，自70％調降為50％，提升基地使用彈性與市場吸引力，計畫已於11月初展開為期1個月的公展，11月26日舉辦公展說明會。

有民眾陳情指出，園區停車場應以「滿足自身營運」為限，不應淪為居民停車場。文化局回應，供居民臨停僅為現況，此次調整土地管制規定，並未涉及停車空間規畫，未來居民如有停車需求，要透過機制審核把關。

文化局表示，此次調降主體事業比例，為的就是讓進駐廠商在設立相關附屬設施方面更有彈性，財務上能夠有穩定的金流，像是開放一般零售業和旅宿業，國內外劇組來拍片，通常都要駐點1個月以上，自然會有住宿需求，也能作為溫泉旅館產業，且鄰近北士科園區，作為商務旅館使用，還可開設餐館等娛樂產業，讓劇組拍片交流或殺青宴使用。

李四川表示，同意辦理變更，再招標看看是否有廠商願意進駐。文化局表示，北市都審會通過細部計畫後，要再送內政部都委會核定主要計畫，通過後再依《促參法》相關程序辦理。