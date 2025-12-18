北投影視音園區6度招商未果 產業比例鬆綁至50％

台北市北投影視音園區閒置多年，期間6度對外招商未果。北市府調將歷史建物修復後，改採ROT方式委外，其餘基地則採BOT方式招商。（張珈瑄攝）

為有效活化基地，北市府擬將特定專用區的影視音主體事業比例適度放寬，自70％調降為50％，提升基地使用彈性與市場吸引力，台北市都市計畫委員會18日審議，都委會主席李四川裁示同意辦理。（張珈瑄攝）

台北市北投影視音園區由前市長郝龍斌任內規畫，歷經6度對外招商未果。北市府近年調整策略，去年已完成園區內歷史建物修復工程，並改採ROT方式委外重建與營運30年，其餘基地則採BOT方式招商，為求有效活化，正在都市計畫變更，將影視音產業比例從70％降至50％。台北市都市計畫委員會18日審議，都委會主席李四川裁示同意辦理；北市文化局也盼透過放寬使用彈性與招商條件，吸引廠商進駐。

北投影視音園區前身為中國電影製片廠，民國84年整編為國防部藝術工作總隊編導技術組後，即停止拍攝電影閒置至今。為延續歷史背景，北市府將中影廠規畫成影視音園區，廠區內攝影棚A、錄音室106年登錄為「歷史建築」，將以ROT方式招商，目前已有具國際知名度的台灣團隊有意進駐，預計12月公開徵求民間申請人，並於明年1月完成評審，預計2、3月即可簽約進駐。

園區內其餘基地則採BOT方式招商，為以有效活化基地功能為目標，擬將特定專用區的影視音主體事業比例適度放寬，自70％調降為50％，提升基地使用彈性與市場吸引力，相關計畫將於11月初展開為期1個月的公展，並於11月26日舉辦公展說明會。

有民眾陳情指出，園區現況雖未明訂園區為居民停車場，但也未排除此方向，考量未來營運壓力，停車場應以「滿足自身營運」為限，不宜朝居民停車場化發展。文化局回應，此次僅調整土地管制規定，並未涉及停車空間規畫，計畫所載「現況臨停供居民使用」僅為現況描述，若有地方停車需求，須在不影響園區營運與環境品質前提下，透過機制嚴謹把關。

文化局表示，此次調降主體事業比例，為的就是讓進駐廠商在設立相關附屬設施方面更有彈性，財務上能夠有穩定的金流，像是開放一般零售業和旅宿業，國內外劇組來拍片，通常都要駐點1個月以上，自然會有住宿需求；北投附近也能作為溫泉旅館產業；再者是鄰近北士科園區，AI發展是產業趨勢，未來勢必有很多商業來往，就能作為商務旅館使用；其他也能開設酒吧、餐酒館等娛樂產業，讓劇組拍片交流或殺青宴使用。

李四川表示，同意辦理變更，將影視音產業比例從70％降至50％，再去招標看看是否有廠商願意進駐；文化局表示，北市都審會通過細部計畫後，要再送內政部都委會核定主要計畫，通過後再依《促參法》相關程序辦理。

