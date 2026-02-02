北投恐怖火警！無情大火吞噬鐵皮倉庫 黑煙飄捷運高架

台北市北投區2日傍晚18時5分發生一起倉庫火警，位於公館路的鐵皮倉庫於晚間6時許突然冒出猛烈火焰，現場濃煙滾滾，情況嚴峻，令附近居民感到恐慌。初步了解，事件中並未造成人員傷亡。

台北市北投區2日傍晚18時5分發生一起倉庫火警。（圖／翻攝畫面）

消防隊表示，同仁接獲民眾報案後，消防單位迅速出動24輛消防車、4輛指揮車及2輛救護車，共計75名消防人員全力以赴進行滅火作業。所幸倉庫內無人被困，火勢在消防人員的努力下得以控制，並未傳出傷亡消息。起火原因仍待進一步調查釐清。

廣告 廣告

台北市北投區2日傍晚18時5分發生一起倉庫火警。（圖／翻攝畫面）

目擊居民表示，當時看到濃煙四起，並聽到消防車的警報聲響起。據了解，起火點為一處存放雜物的倉庫，火勢從一樓開始蔓延，由於倉庫內堆放的物品較多，火勢迅速擴大，瞬間吞噬整間倉庫，濃濃黑煙甚至遠在數公里外都能見到。

目前，消防局已經展開調查，詳細的起火原因和損失情況仍需進一步釐清。

延伸閱讀

國道一號油罐車出事了！油料狂洩成「油河」 回堵數公里

影/沒保持安全距離！國1桃園南向2大車碰撞「車頭全爛」 駕駛急送醫

台北漁產驚傳工安意外 17歲少女捲入保麗龍機台身亡