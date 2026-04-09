北投慈航寺住持吞7044萬香油錢起訴 爽拿信徒錢玩期貨、放貸還開電視台

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北投慈航寺。取自googlemap

北市北投區知名寺廟「慈航寺」驚傳住持侵占信眾捐款，現年75歲的住持釋常禪涉嫌自2018年起將寺廟公款視為「私人金庫」，陸續挪用高達7044萬餘元公款，用於個人投資期貨、放高利貸及資助友人開設電視台。士林地檢署偵查後，認為釋常禪「利慾薰心」，今日依公益侵占罪將其提起公訴，並向法院建請從重量刑。

釋常禪在宗教界背景資深，1976於聖琳和尚座下披剃出家，隔年於佛光山受具足戒，並以優異成績從佛學院畢業。他年輕時曾擔任翻譯官，足跡遍及馬來西亞、印尼、印度等南洋各國弘法講演；2017年12月，他更曾領眾浩浩蕩蕩遠赴印度海德拉堡，只為親眼目睹並參拜世界最大的釋迦牟尼佛聖像，在信眾心中一直保有「精進修持」的正面形象。

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起訴書指出，釋常禪自2006年起擔任慈航寺第三任住持兼管理人，負責綜理寺務與財務。根據《監督寺廟條例》及寺廟組織章程，寺廟收入除正當開支外不得動用，盈餘應興辦公益事業，任何人均不得將信眾捐款視為個人所有。

孰料，釋常禪竟利用掌握第一銀行捐款專戶之便，自2018年1月至2025年3月間，指示賴姓女會計（另為緩起訴處分）將公款匯入自己的陽信銀行帳戶，2023年挪用2000萬元投資王姓業者建置電視台及開發軟體，同年再豪擲1500萬元與郭姓經理合作投資方案，將公款轉入私帳後支付投資款「玩期貨」。

此外，釋常禪還私自將公款借予他人或精舍進行私人放貸，金額累計高達2100萬餘元；甚至連慈航寺屋頂修繕工程產生的5萬6000元退款，他竟也不放過，指示廠商直接匯入私人戶頭。

檢調搜索時，查扣釋常禪名下大批資產。為保全犯罪所得沒收，士林地院已裁定扣押其名下多張高額壽險保單，價值逾1000萬元，以及分布於新北市中和區、屏東縣等地的3筆土地資產。

檢方於起訴書中痛批，釋常禪身為住持，本應清心寡欲，為眾多信徒的信仰服務，孰料其「滿口佛理卻利慾薰心」，將信眾省吃儉用的油香錢、塔位費當作個人金庫，惡性非小。且事發至今未繳回任何犯罪所得，態度惡劣。檢察官強調，釋常禪多次挪用高額款項，屬接續犯，請法院依公益侵占罪從重量刑，並依法宣告沒收所有犯罪所得及遭扣押之不動產與保單。



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