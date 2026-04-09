北投慈航寺住持慘了！A走7千萬信徒香油錢 涉公益侵占被起訴
社會中心／台北報導
台北市北投區「慈航寺」住持釋常禪法師被控侵占信眾捐款，自2018年起，釋常禪法師把香油錢、塔位及點燈等7千餘萬公款轉入個人帳戶，進行個人投資、放高利貸、資助友人開設電視台。士林地檢署偵查後，今天依公益侵占等罪將其提起公訴，並向法院建請從重量刑。
起訴指出，自1995年起，釋常禪擔任「慈航禪寺」住持與管理人，依據監督寺廟條例及慈航寺組織章程規定，寺廟收入如香油錢、法會及捐款等，除宣揚教義或興辦公益事業外，不得挪作私用，須經信徒大會審議。
釋常禪基於公益侵占之犯意，自2018年至2025年間，他指示賴姓會計將廟方款項陸續轉入其個人名下的陽信銀行帳戶，再以借款、投資或收取工程退款等方式流向他人或公司。其中包含借款1500萬元給郭男、借款2000萬元給王男、借款1400萬給屏東林姓地主、禪寺修繕工程退款560萬元匯入個人帳戶等，不法金流達7044萬6105元。
釋常禪應訊時否認犯罪，他辯稱並無侵占相關款項，挪為私人用途。檢方偵查後，認為釋常禪未經信徒大會決議，即指示會計匯出廟方資產至其私人名下帳戶，已逾越寺務管理範圍，金流流向也非用於廟務，今依涉犯公益侵占罪嫌起訴。
更多三立新聞網報導
「酒後騎馬」上路！是否涉酒駕惹議….警方回應了
捷運沒車了！酒後騎YouBike板橋-永和 半途遭警攔查開罰
徐春鶯案涉《反滲透法》首開庭 她拒認罪：對方非共產黨、只是閒聊
嘉義竹崎廢棄校園爆炸！2男大生涉製造爆裂物 法院裁定羈押禁見
其他人也在看
砰！23歲女點打火機氣爆 「炸破屋頂」全身30％二度燒燙傷
社會中心／馬聖傑、黃啟豪 新北市報導新北市三重區仁愛街一處民宅，今天（週日）早上六點多，驚傳氣爆意外！一名23歲女子，在家中使用打火機，準備點燃香氛產品，疑似空氣中瀰漫易燃的有機物質，導致一點火馬上引發氣爆！鐵皮屋頂被炸出大洞，這名女子被父親救出後，身上百分之三十「二度燒傷」，好險送醫沒有大礙。
年終獎金差同事近5萬元！ 她氣炸提告討公道 法官判敗訴揭真相：很多人都誤會了
年終獎金差距引發的勞資爭議再添一例！彰化地方法院日前審結一起勞工請求補發年終獎金差額的案件，蔡姓女子因不滿與同職務同事的獎金落差近5萬元，提告要求雇主補足差額。法院審理後認定，年終獎金若未於契約中明定計算方式，屬於雇主經營管理的裁量權範圍，裁定駁回原告之訴訟，全案仍可上訴。
毒蛇闖家咬傷新北男！醫揭「1常見誤解」超NG 3行為害傷勢更嚴重
天主教耕莘醫院急診醫師呂昀峰指出，龜殼花具備強烈的出血性毒素，會嚴重影響人體凝血功能，並造成局部組織劇烈腫脹、瘀血及壞死。若不慎遭咬，傷口若處理不當或延誤就醫，患者可能面臨蜂窩性組織炎、凝血障礙，最嚴重者需截肢才能保命。針對民間流傳的急救偏方，醫師呂昀峰...
彰警暖舉成超強國民外交！丹麥男騎「30萬神車」遭撞噴飛：台灣警察好棒
台中一名丹麥籍男子昨（11）日騎乘單車行經彰化市彰南路時，意外與一輛機車發生擦撞，當場連人帶車噴飛倒地。警方獲報到場處理，將腳踏車照片傳給行家一看，發現原來這台單車竟是有「神車」稱號的頂級碳纖維公路車，光是車架加上板輪就高達30萬元。彰化警方事後更做出1暖舉，讓這名外籍友人感動大讚：「台灣警察真的好棒！」。
白沙屯媽祖進香人數破46萬人！點心站地點曝光：便當、香菜咖啡免費領
粉紅超跑來了！2026年白沙屯媽祖進香人數突破46萬大關，創下歷史新高，將於12日深夜起駕，「香燈腳」紛紛湧入苗栗通霄，將與信徒展開8天7夜的徒步行程。許多餐飲業者也紛紛加入，為大家提供飲食、讓「香燈腳」補充體力，包括知名的「偑巷咖啡」、甲安埔白沙屯聯誼會等，聯合設置點心站，時間為13日上午10點開始，地點在「大甲中山路一段1327號旁空地」，現場免費提供臭豆腐、香菜咖啡、上萬個便當與飲料等。
蔣萬安也來了！盧秀燕率藍營送白沙屯媽起駕
[NOWNEWS今日新聞]苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，近年來吸引藍綠政治人物爭相參與，總統賴清德昨天傍晚率5位縣市長參選人到場參香祈福；藍營縣市長和立委則以盧秀燕為「桶箍」，包括蔣萬安、李四川等10...
李洋負評纏身大反擊？捐出千萬奧運獎金 親吐：回饋社會
運動部長李洋近日頻傳風波，先是以「預算沒通過」為由，拒收彰化縣長王惠美的全民運動中心等案興建計畫書遞交，之後又因運動部政務次長鄭世忠上任7個月突然請辭，他卻後知後覺，引發議論。李洋感謝自己在運動生涯上受栽培，今（13日）發布，要將奧運金牌獲得的加碼千萬獎金讓給公益團體，回饋社會。
快訊／白沙屯媽祖小跑步直奔大甲鎮瀾宮 罕見「四媽相會」顏清標接駕
一年一度白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香，昨（12）日深夜11時55分正式登轎啟程。「粉紅超跑」一路狂飆趕路，經過多個信徒設置的休息站，都未停留，今(13)日上午9點多進入台中市大甲區，稍早在永信藥品短暫停駕15分鐘又啟程，接著進入文昌國小，讓小朋友鑽轎腳獲得庇佑。鑾轎最後以小跑步的方式，直衝甩尾大甲鎮瀾宮，鎮瀾宮董事長顏清標也來接駕，罕見的「4媽會」相見歡，引起大批信徒大聲歡呼。
影/高雄汽車違規撞重機！騎士飛摔吐血命危 熱血醫急救人
高雄前鎮區中山三路與林森三路口昨天（12日）深夜發生車禍，疑汽車未依號誌右轉撞上直行重機，騎士一度失去生命徵象，恰巧現場有位醫師在附近用餐，目睹這一刻衝過去救人。
政治人物冗長致詞誤白沙屯起駕？廟方曝真相
[NOWNEWS今日新聞]苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香活動，一年一度的宗教盛事今天凌晨展開，但起駕典禮10幾位政治人物冗長致詞，導致現場噓聲四起，信徒怒批反客為主，嚴重拖延白沙屯媽祖徒...
又來了？柯文哲一審判決書上網公開 黃國昌稱「與新聞稿不一樣」
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導前民眾黨主席柯文哲因涉入京華城及政治獻金等弊案，遭台北地方法院一審判處17年有期徒刑，相關判決書長達29萬字的主文昨（10）日已上網公布。對此，民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌今（11）日下午出席造勢活動受訪時稱，「北院的新聞稿跟判決理由出現了關鍵不一樣的地方」；他更質疑稱，法官在解調偵審的過程中「違法濫權」，甚至涉及到明確的犯罪行為，造成許多台灣人民無法信任司法。
46萬人跟白沙屯媽祖走？報名再爆量 進香真相曝
2026白沙屯媽祖繞境進香將於今（12）日深夜起駕，展開為期8天7夜的徒步聖行，今年報名香燈腳超過46萬人，創歷年新高，民眾吃驚真得那麼多人會跟著徒步進香，廟方表示，其實報名香客中有不少人不會跟著進香團南下，但在乎姓名要列在疏文之上，在朝天宮刈火時，誦念「吉祥文疏」有名有姓上告媽祖婆祈求平安。
白沙屯媽祖起駕、陳世凱創意發燒！交通部推燙金「勇」字車票、「停讓保平安」貼布…民眾搶翻
交通部說明，限量「台鐵勇字車票」5000份，以及限量「停讓保平安」5000份舒緩貼布發放、送完為止...4月16日將由交通部政務次長伍勝園再行發放隨緣品，歡迎香燈腳屆時前往領取。
奧運「5000萬獎金」發放名單曝光 李洋獨得千萬宣布全捐出
長期為台灣體壇奉獻的中華奧會榮譽主席林鴻道今（13日）宣布，自掏腰包回溯加碼2020年東京奧運及2024年巴黎奧運奪牌選手獎金，金牌1000萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元。稍早，在兩
台南市北區少年違規載人車禍 少女腦出血重傷
記者林怡孜/台南報導 台南市北區花園夜市周邊發生一起交通事故，一名十五歲少年騎乘微型…
薑絲大腸賣完！客吃不到給一星還投訴 老闆調貨通知回來吃挨告
苗栗大湖一家老字號客家菜餐廳，去年因大腸賣完，無法出餐「薑絲炒大腸」給慕名前來的食客，餐廳為此吞下一星評論，食客還打電話回店投訴，彭姓老闆事後特地向其他店家調貨大腸，並回撥電話告知「現在請你回來店裡吃」，卻因此挨告妨礙自由。近日案件偵結，檢方以不起訴處分，彭姓老闆為了慶祝歷時半年的官司落幕，還在個人社群詔告即日起到店用餐就送薑絲大腸，送完為止。
京都11歲男童畢典當天人間蒸發 警搜山21天有突破！疑似找到他的鞋
根據日媒《TBS NEWS DIG》報導，京都小六男童失蹤案今日有最新進展，關係人士透露，警方在南丹市園部小學西南方約6公里的山區，發現一隻疑似是男童失蹤當天穿的鞋子。事實上，該區域自3日前起已被列為重點搜索目標，搜救人員甚至動用圓鍬等工具進行深層挖掘，終於在今日下午...
白沙屯媽進香4/12出發 新手香燈腳必看五禁忌
2026年白沙屯媽祖進香報名人數突破46萬大關，創下歷史新高。隨著明日（4月12日）深夜即將起駕，大量首度參與的「香燈腳」湧入苗栗通霄。面對長達8天7夜的徒步行程，除了體力挑戰，隨香過程中的民俗禁忌與自律禮儀更是維持活動莊嚴與安全的關鍵。本報特別整理新手必看的隨香五大重點。
現場直擊》世紀「四媽會」登場！白沙屯媽祖起駕北港進香 大甲鎮瀾宮相會香火沸騰
[Newtalk新聞] 白沙屯拱天宮天上聖母往北港朝天宮進香今啟程，今年新增的值年爐主媽祖與白沙屯媽祖、山邊媽祖同轎往北港朝天宮進行8天7夜進香，而今年報名進香的香燈腳突破46萬大關，人數為歷年之冠。今啟程首日，香燈腳幾乎把南下縱貫線幾爆，整條縱貫線都是戴著拱天宮橘色宮帽的香燈腳，密密麻麻綿延數公里，場面相當壯觀盛大！ 白沙屯媽祖、山邊媽祖和值年爐主媽祖三尊媽祖今天凌晨子時登上「粉紅超跑」後，幾乎是加足馬力在南下的縱貫線上往前衝，數十萬香燈腳也是徹夜未眠的跟隨媽祖腳步，天亮後，豔陽高照，香燈腳頂著大太陽，跟著媽祖繼續衝，是體力與毅力的大考驗與大挑戰！所幸，沿途的媽祖信眾準備相當多福食，吃的、喝的都有，慰勞香燈腳的辛苦。往年，有一些貨車司機開放貨車貨斗，並在貨車斗上寫著「累了就上車」，讓走不動的香燈腳可以稍微喘息一下。但早先卻發生，這些貨車司機被檢舉達人檢舉違規開放貨斗載人，而被罰9000元，因而讓一些貨車司機縮手不敢載香燈腳。今進香首日，往年「累了就上車」的貨車少很多，今年增加許多遊覽車繼續「累了就上車」的服務香燈腳工作。 白沙屯拱天宮天上聖母往北港朝天宮進香首日，白沙屯媽祖和山邊媽祖
白沙屯媽祖11度停駕苑裡車廠 信徒驚喜：來看老朋友
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香盛事隊伍出發，「粉紅超跑」今（13日）清晨到通霄「通苑慈雲寺」，早上7時19分停駕苗栗苑裡TOYOTA車廠。