北投慈航寺住持慘了！A走7千萬信徒香油錢 涉公益侵占被起訴

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社會中心／台北報導

北投慈航寺住持釋常禪法師被控侵占信眾捐款被起訴。（圖／翻攝自google map ）

台北市北投區「慈航寺」住持釋常禪法師被控侵占信眾捐款，自2018年起，釋常禪法師把香油錢、塔位及點燈等7千餘萬公款轉入個人帳戶，進行個人投資、放高利貸、資助友人開設電視台。士林地檢署偵查後，今天依公益侵占等罪將其提起公訴，並向法院建請從重量刑。

起訴指出，自1995年起，釋常禪擔任「慈航禪寺」住持與管理人，依據監督寺廟條例及慈航寺組織章程規定，寺廟收入如香油錢、法會及捐款等，除宣揚教義或興辦公益事業外，不得挪作私用，須經信徒大會審議。

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釋常禪基於公益侵占之犯意，自2018年至2025年間，他指示賴姓會計將廟方款項陸續轉入其個人名下的陽信銀行帳戶，再以借款、投資或收取工程退款等方式流向他人或公司。其中包含借款1500萬元給郭男、借款2000萬元給王男、借款1400萬給屏東林姓地主、禪寺修繕工程退款560萬元匯入個人帳戶等，不法金流達7044萬6105元。

釋常禪應訊時否認犯罪，他辯稱並無侵占相關款項，挪為私人用途。檢方偵查後，認為釋常禪未經信徒大會決議，即指示會計匯出廟方資產至其私人名下帳戶，已逾越寺務管理範圍，金流流向也非用於廟務，今依涉犯公益侵占罪嫌起訴。

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