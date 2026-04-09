北投慈航寺住持掏空挪用寺產7044萬元 公益侵占罪起訴
〔記者張文川／台北報導〕台北市北投「慈航寺」住持釋常禪，被控自2018年起至今年3月間，接續將慈航寺的2個捐款專戶內的公款，轉入他個人名下的銀行帳戶，總計侵占7044萬6105元，士林地檢署今依公益侵占罪嫌，將釋常禪提起公訴，賴姓女會計則獲處分緩起訴。
士檢指出，釋常禪自2006年起綜理位於北投中和路的慈航寺財務，明知根據「監督寺廟條例」及慈航寺的組織章程規定，寺廟財產，包含信眾捐款、法會費、塔位、點燈及油香錢等，皆應專款專用於弘揚教義或公益，不得轉入任何私人名下，卻仍多次將公款納入私囊。
檢警調查，釋常禪於2023年3月為了支付與郭姓友人合作的類似期貨投資方案，指示賴姓女會計挪用慈航寺公款1500萬元，先匯入釋常禪的個人帳戶，再轉至郭的帳戶，作為釋常禪的個人投資之用。
同年6月，釋常禪與王姓男子簽訂私人借貸與投資合約，欲投資開發軟體、建置電視台、選舉，釋常禪依相同手法指示會計挪用慈航寺2000萬元公款，先轉帳給他、再轉至該投資公司；2022年，慈航寺發包11萬2000元屋頂防水工程，後因工程有瑕疵，廠商要退費一半5萬6000元，釋常禪卻指示廠商匯款到他的私人帳戶。
釋常禪還將慈航寺的公款視為私人資金，多次挪為私人放款，包括2020年解約慈航寺的定存1400萬元，借貸給屏東縣東林苑；2018至2025年間陸續匯款1413萬元借給黃姓女信徒；又於2021年至2023年間陸續提領726萬元，以私人名義借貸給曾姓信徒與其他私人。
士檢指出，釋常禪身為住持，應為信徒信仰模範，滿口佛理卻利慾薰心，將信徒累積的捐款公款視為個人金庫，中飽私囊，且截至起訴時仍有9018萬元尚未歸還慈航寺，依公益侵占罪起訴，並請求法院從重量刑。
賴姓女會計坦認全部犯罪事實，檢方考量她虔誠向佛，一時失慮而受住持指示犯案，犯後態度良好，處以緩起訴1年，義務勞務100小時、接受法治教育4場次；經手或收受相關錢財的曾、郭、王等3男與鄭、黃2女，5人不知相關款項是慈航寺公款，檢方予以不起訴處分。
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