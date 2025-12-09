北投慣竊尾隨住戶闖屋「拆監視器」 漏拆一支長相曝光遭警方鎖定逮捕

林姓慣竊提前在社區周邊踩點，尾隨住戶進入社區行竊。翻攝畫面

台北市北投區一處社區近日驚傳竊案！一名43歲林姓慣竊從新北板橋騎車跨區作案，先將機車停在遠處避人耳目，再趁住戶返家之際尾隨進入大樓，從可連通多棟的地下停車場一路摸到其他住戶家中，大肆搜刮鑽戒、現金、手機、Switch 等財物，總價約13萬元。行竊過程中，他還逐一拆除監視器鏡頭，但最終因「漏拆一支」遭警方鎖定，當場栽了。

受害住戶發現家中一片狼籍，Switch 、Ipohne、現金全遭洗劫一空。翻攝畫面

案發後，被害住戶返家發現室內遭翻得一片狼藉，調閱監視器驚見陌生男子闖入，加上珍貴鑽戒、1萬7千元現金、iPhone、Switch 等物品全遭洗劫，急忙報警求助。警方調查發現，嫌犯熟悉社區結構，搭配住戶共用地下停車場的特性，在各棟之間穿行行竊，甚至躲在陰暗角落避開監視器視角，可見早已事先踩點。

鄰居也指出，嫌犯犯案前一度持「萬能鑰匙」企圖開啟社區大門，失敗後就乾脆在入口附近「蹲點」，等住戶刷卡返家便緊貼尾隨，行徑相當狡猾，進入住處後，他疑似察覺屋內裝有多支監視器，便一個個拆下破壞，帶走鏡頭避免露餡，卻唯獨忽略桌上一台鏡頭，讓全案關鍵畫面清楚錄下。

林嫌變偷邊拆監視器，最終百密一疏漏了一支，警方根據長相鎖定嫌犯將人逮補。翻攝畫面

北投分局永明派出所獲報後立即組成專案小組，循線掌握嫌犯樣貌與動線，最終將林男拘提到案。警方表示，林男有多項竊盜、毒品前科，無業又長期以行竊維生，此次跨區犯案更具備高度規劃性。

警方提醒，社區住戶進出大樓時務必注意是否有人尾隨，家中監視設備也應定期檢查，避免成為鎖定目標。林男訊後已依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。



