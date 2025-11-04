北投房價狂飆！專家讚嘆「輝達真的有效」 北市另有2區預售屋漲幅亮眼

美國AI晶片龍頭輝達確定在北士科T17、T18基地設立總部，激勵區域房市信心。對此，房地產專家何世昌讚嘆，「輝達不只是傳說，它是真的有效！」在輝達助攻下，第2季北投預售屋成交件數高達254件，不僅比第1季大增逾1.2倍，更占台北市總成交量（931件）約27.3％。

何世昌撰文指出，目前預售屋房價走勢大致呈現「蛋黃軟、蛋白硬」，信義、大安、中正及中山等傳統蛋黃區房價走弱，蛋白區僅大同區下跌，而南港、萬華與北投漲幅較大，漲幅均超過2位數，其中又以北投季漲12.86％最為驚人。

廣告 廣告

談到北投房價上漲原因，何世昌說明，應該是輝達執行長黃仁勳於5月19日宣布，「星艦」總部落腳北士科，房市需求湧現，促使建案順銷帶動房價上揚所致，「輝達不只是傳說，它是真的有效！」在輝達助攻之下，第2季北投預售屋成交件數高達254件，不僅比第1季大增逾1.2倍，更占台北市總成交量（931件）約27.3％。

何世昌提到，由於北士科一帶的建案多規劃中大坪數，因此一舉推升成交總額；北投第2季成交金額達到112.7億元，占北市預售屋成交總額（386.58億元）約29.2％，占比非常之高。換個角度說，北投第2季成交金額，比大安、萬華、士林、松山、內湖、信義、中正等7個區合計成交金額（100.71億元）還多出12億多，「簡直狂到爆炸」。除了北投外，文山、南港、大同等區，第2季成交量均比去年同期逆勢成長，其他8個行政區成交量連袂下滑。

何世昌進一步表示，另一個讓人驚奇的地方，內湖竟然是北市第2季預售屋平均成交單價最低的區域，每坪均價為106.14萬元，小輸給萬華、文山區。萬華區在高單價小宅案推升下，每坪成交單價漲至108.24萬元。

「不管哪一區吊車尾，如今北市預售屋價格都很驚人，12個行政區每坪成交均價全數破百萬元。」何世昌直言，今年第1季，萬華均價還只有9字頭，是唯一預售屋均價不到3位數的行政區，可現在連萬華都已奔向「百萬俱樂部」，均價2位數的行政區正式消失了。

何世昌總結，整體而言，北市預售屋市場「成交量急凍、成交價緩跌」，概況與第1季差異不大，但各行政區變化卻頗具戲劇性。

更多風傳媒報導

