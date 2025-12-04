北投最浪漫聖誕季！大地酒店夢幻旋轉木馬 可愛薑餅小物

記者李鴻典／台北報導

伴隨12月聖誕季節到來，大地酒店推出全新「繽紛聖誕住房專案」，入住即可享有喜歡西餐廳價值近4,000元的雙人聖誕大餐、精選紅酒一瓶，並可免費參加DIY手作聖誕卡片課程，同時加贈聖誕薑餅小物一份，讓旅客從住宿、用餐到節慶體驗都充滿濃厚的冬日儀式感。

喜歡西餐廳今年推出的「聖誕套餐」，主菜包含無骨牛小排與迷迭香烤雞。（圖／飯店旅宿業者提供）

今年酒店大廳也迎來節慶亮點，由甜點魔法師李建嶔主廚以薑餅打造夢幻旋轉木馬裝置藝術，結合濃郁薑香、手工糖霜細節與繽紛聖誕樹佈置，讓旅客踏入大廳的瞬間便沉浸在溫馨而華麗的聖誕氛圍中，成為今年最受矚目的節慶場景。

魔法甜點師李建嶔主廚以薑餅製作旋轉木馬裝置藝術。（圖／飯店旅宿業者提供）

大地酒店於整個12月份推出的「繽紛聖誕住房專案」，提供奇岩客房一晚與翌日雙人早餐，並搭配雙人聖誕套餐與精選紅酒一瓶，讓旅客在暖湯與美食之間享受完整的節慶度假時光。專案亦包含節慶手作卡片課程，入住貴賓皆可親手完成專屬聖誕祝福，並帶回可愛的節慶薑餅小物，為旅程增添更多冬日儀式感。

喜歡西餐廳今年推出的「聖誕套餐」，每客定價1,980元，主菜包含無骨牛小排與迷迭香烤雞。無骨牛小排以香煎手法增添誘人焦香，口感柔嫩多汁、層次豐富；迷迭香烤雞則以香草醃製入味，外皮烤至金黃酥脆、肉質鮮嫩，為冬季餐桌增添最具儀式感的節慶風味。此外，凡預訂兩客聖誕套餐，即可獲贈手作薑餅小物一份，當日亦可享有湯屋八折優惠。

無骨牛小排以香煎手法增添誘人焦香，口感柔嫩多汁、層次豐富。（圖／飯店旅宿業者提供）

除了節慶大餐，李建嶔主廚今年更以萌度滿點的三款「冬日薑餅小物」打造人氣收藏系列，包括「聖誕雪橇甜心」、「熊熊禮樹派對」及「馴鹿雪屋之夜」。每款皆為手工製作，並於喜歡西餐廳限量販售，優惠售價 399 元。無論作為交換禮物、節慶贈禮或自用收藏，都能在打開包裝的瞬間感受到聖誕專屬的美好儀式感。

李建嶔主廚三款冬日小薑餅屋，分別是「聖誕雪橇甜心」、 「熊熊禮樹派對」、「馴鹿雪屋之夜」，都值得收藏品味。（圖／飯店旅宿業者提供）

踏入充滿節慶氛圍的冬日時節，綠舞國際觀光飯店即日起推出「乘日飛行」一泊二食住房專案，訂房期間至 2026/2/28 ，入住期間至2026/3/31（春節 2/16–2/20 不適用）。今年規畫五大限定聖誕活動，邀旅客展開一段儀式感滿滿的暖冬旅程。

12/6–12/28擼LALA SWEETS推出 $588聖誕限定雙人下午茶組，每日限量10組！於期間穿戴任一聖誕元素打卡，即可獲得聖誕小禮物。（圖／飯店旅宿業者提供）

旅客於「島兒鹿鹿」配戴髮箍與梅花鹿合影即可兌換牧草；「卡比巴拉躍湖號」穿著紅色衣物或節慶配件即可享滑索買二送一並可兌換牧草，黑RURU CAFE與擼LALA Sweets亦於12/6–12/28推出限定聖誕活動，如購買指定甜點贈牧草、聖誕穿搭打卡享冰淇淋買一送一、限量雙人下午茶與貓店長聖誕信箱抽好禮等，營造濃厚節慶氛圍。

「卡比巴拉躍湖號」穿著紅色衣物或節慶配件即可享滑索買二送一並打卡可兌換牧草。（圖／飯店旅宿業者提供）

飯店並延續永續精神推出「Knock & Share！聖誕良品敲敲門」，邀旅客以良品互贈祝福。12 月 25 日前預訂可享早鳥優惠：週一至週四三擇一下午茶或味噌小火鍋、指定房型第三人加人不加價，連住三天兩夜再贈味噌小火鍋午餐。12月31日入住還可參加綠舞跨年晚會，在節目、美食與抽獎陪伴下熱鬧迎接2026。

綠舞飯店延續每年深受旅客盛讚的聖誕老人敲門送禮物，今年更注入永續理念呼籲大家愛護地球，12/24至12/25邀/請住客來一場「與地球交換禮物」用家中二手良品或少使用的物件，傳遞節日祝福，打造最具意義的聖誕回憶。（圖／飯店旅宿業者提供）

「Bluerider ART ╳ Hotel MVSA」白色三戀第三章《白玉》國際藝術家群展，全館將於2025年12月6日至 2026年2月28日，展出自18位海外藝術家匠心之手的50件藝術精品。在Bluerider ART藍騎士藝術獨有的座標導引下，匯聚多樣形態的複合媒材與作品結構，沿著慕舍館內各層廊道與空間緩緩鋪展，共築一場兼具視覺、境域與情感層次的白色美學行旅。

Bluerider ART ╳ 慕舍酒店「白色三戀｜白 • 極致｜《白玉》」聯展。（圖／飯店旅宿業者提供）

Hotel MVSA慕舍酒店本次攜手Bluerider ART藍騎士藝術跨界合作，在精緻場域中將美學與品味融為一體，並以《白玉》為題，將藝術美感、餐酒料理與極致五感相互疊合，帶來創新的全方位策展體驗。米其林二星餐廳的渥達尼斯磨坊主廚，更特此以《白玉》之名再現經典菜餚，於2025年12月4日預展座談會及12月26日的Gala晚宴席間呈上餐桌；其干貝潤澤無瑕的白，呼應著「白色之戀第三章」作品中的留白與呼吸，以及由內而生的時間光澤，如此沉靜而耀眼。

經典復刻料理-Molino de Urdániz｜白玉｜干貝薄片 扇貝唇。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接2026農曆新年，台北萬豪酒店由超過40年資歷的國宴主廚高鋼輝規劃，推出共17道手工年節精湛美饌，包含四人小家庭海陸年菜組合，每組7,288元。以及一系列單品年菜包含限量奢華年味「港式富貴發財盆菜」、年年熱銷「頂級花膠鮑魚佛跳牆」、宮廷御膳「爐烤富貴八寶鴨」、金牌年菜「青藤椒牛腮飯」，象徵步步高昇「XO醬臘味蘿蔔糕」與精品包裝、適合送禮「步步高升年糕組」。

台北萬豪2026年菜外帶「萬馬迎春豪運年菜組」。（圖／飯店旅宿業者提供）

單品年菜售價688元至8,888元不等。即日起至2026年2月18日開放預購， 1月31日前訂購享早鳥九折優惠。

台北萬豪2026年菜外帶「爐烤富貴八寶鴨」。（圖／飯店旅宿業者提供）

越南芽莊盛美利亞珊瑚別墅酒店宣布攜手西班牙米其林星級名廚、享有「海洋主廚」盛名的Ángel León，共同啟動一場重量級美食合作。這次合作不僅是León主廚首度登上亞洲美食舞台，他更特別選擇美利亞，展開探索亞洲風土與海味文化的旅程，也讓越南芽莊再度成為亞洲饕客矚目的新焦點。

盛美利亞珊瑚別墅酒店。（圖／飯店旅宿業者提供）

León主廚將於2026年1月5日帶來僅此一場的獨家限量晚宴，結合其前瞻性的海洋食材研究與創新料理哲學，為賓客呈現罕見、極具收藏價值的味覺體驗。本次合作不僅象徵芽莊在國際美食版圖上的重要進展，更是亞洲美食愛好者難得一遇的年度盛事。

主廚獨León的經典招牌料理，是是以海洋微小生命元素入饌的浮游生物燴Plankton rice。（圖／飯店旅宿業者提供）

隨著聖誕佳節將近，位於苗栗苑裡、深耕在地人情味的「啡常美好」咖啡館，為迎接深受民眾喜愛的聖誕佳節，宣布於即日起至12/30推出限定「聖誕單人甜點套餐」，並同步向全國遊客以及旅居其他城市的鄉親發出邀請，到苑裡享受一趟結合美食與人情的暖冬之旅。

「啡常美好」聖誕單人甜點套餐獨享套餐原價$515元，聖誕期間限定優惠NT$399元。（圖／品牌業者提供）

「啡常美好」獨享套餐原價$515元，聖誕期間限定優惠NT$399元，套餐內容極為豐富，一次品嚐店內所有招牌美味，例如自製鬆餅任選，不妨從焦糖冰淇淋、紅豆抹茶冰淇淋、香蕉巧克力冰淇淋、苑裡肉鬆奶霜，以及蜂蜜冰淇淋鬆餅中選擇一款最喜愛的口味，再搭配冬季人氣新品「苑裡肉鬆奶霜巴斯克乳酪」以及精緻的「手作鮮奶酪」。飲品可搭配暖心又奢華的「法芙娜棉花糖熱可可」，也可依據個別喜好更換其他飲品。

