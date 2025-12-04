AAA頒獎典禮首度移師高雄 世運大道交通管制路線一次看

【緯來新聞網】2025亞洲明星盛典（AAA）頒獎典禮與音樂節活動今年首度選在台灣舉辦，預計將於12月6日至7日兩天於高雄市的世運主場館登場，活動現場預期吸引大量觀眾。市府針對人潮管理與交通疏導已提出多項配套措施，包括增設免費接駁專車、捷運與台鐵加密班次，並不開放汽車停車，以鼓勵大眾運輸。

AAA移師台灣高雄舉辦。（圖／STARNEWS提供）

高雄市交通局指出，《AAA 2025頒獎典禮》活動期間，左楠路、翠華路、軍校路與國道10號等周邊幹道預估車流將大幅增加，提醒用路人提前改道。建議南北向可改走民族路、博愛路與高鐵路，東西向則可改由加昌路、新莊一路或水管路通行，以減少交通壅塞。



為了保障行人安全，活動首日從上午8時至翌日凌晨1時，次日則從早上8時至深夜12時，將對世運大道實施交通管制。屆時，除了公務用途車輛、救護車與接駁巴士，其餘車輛與機車皆不得進入或停放於管制區內。YouBike的「國家運動訓練中心大門」、「世運大道」、「捷運世運站（1號出口）」與「世運主場館」等四站，亦將自6日上午7時起暫停營運至7日深夜。

廣告 廣告

AAA移師台灣高雄舉辦。（圖／高雄市交通局）

為了便利觀眾進出場地，市府規劃免費接駁服務，將於12月6日11時至16時、12月7日12時至17時提供進場接駁；而散場時段，12月6日22時至24時、12月7日20時至22時亦有接駁車接送。高雄捷運公司也宣布，活動散場高峰期班距將縮短至3至5分鐘，加強輸運能量以確保動線順暢。



至於機車族，臨時停車區設於世運主場館西南側、軍校路（世運大道至海功路）西側與軍校路眷村段（緯一路至緯四路）三處，開放時間為兩天上午8時至晚間11時。交通局提醒，民眾應留意開放時段並配合準時駛離。

更多緯來新聞網報導

照觀世音菩薩指示開節目 健康管理師斜槓做仙姑

中島健人新片日本票房破億 攜手女神milet撂中文答謝