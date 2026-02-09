北投某溫泉湯屋情侶離奇亡 法醫高大成提醒「注意硫化物」

台北市北投行義路一間溫泉湯屋，傳出情侶離奇喪命，而現場並未檢出一氧化碳濃度超標，目前兩人確切死因仍待調查。有醫師提醒，冬天泡湯須特別注意冷熱交替，恐造成心臟過度負荷；法醫高大成則提出另一種可能，懷疑是隱形殺手「硫化物」奪走兩條人命。

8日傍晚5點多，46歲的郭姓女子倒臥溫泉池內當場死亡，李姓男子則是倒臥在浴池外且衣著完整。警方初步懷疑是男子開門發現女友身亡，嚇到心臟病發猝死。對此，有醫生提醒，冬天泡湯一定要量力而為，「血管會擴張及收縮，而造成血壓波動發生意外的事情。」

情侶泡湯喪命，死因仍在釐清中。圖／台視新聞

由於現場並未檢出一氧化碳超標，法醫高大成懷疑溫泉命案還有另外一個可疑的致命殺手「硫化物」，他表示硫化物溶解於水，並因較重而會沉於水，推測女方進去擾動溫泉水，導致硫化物上升，「濃度開始高，可能達到五六百甚至七百，女生就死亡了，這男的進去的時候，應該可能是七百左右」。

法醫高大成指出可能是溫泉水遇到擾動，導致硫化物上升。圖／台視新聞

高大成指出，硫化物濃度超過10ppm會聞到臭雞蛋味，但超過700ppm反而會聞不到，因此泡溫泉時聞到異味，千萬要注意。而一個人泡湯，一個人沒下水卻同時心臟病發的可能性太低，密閉個人湯屋兩人死亡真正的死因，還有待警方相驗進一步釐清。

