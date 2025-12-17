北投洲美快速道路三車連撞 2人輕度擦挫傷

北市北投區洲美快速道路17日上午7時許發生3車連撞事故。（圖／翻攝畫面）

北市北投區洲美快速道路17日上午7時許發生連撞事故。洲美快速道路往淡水方向，一名55歲的林姓駕駛駕車行經該處時，其車頭先是與一輛轎車車尾發生擦撞，林男因此失控再與第二輛轎車發生擦撞，當場造成2人輕度擦挫傷，所幸緊急送醫後並無大礙。

據了解，55歲的林男駕車沿洲美快速道路南往北方向行駛外側車道至肇事處時，其右前車頭與47歲馬姓男子駕車於同向同車道之左後車尾發生碰撞後，而林男隨後再與47歲的周姓男子駕駛自小客於同向內側車道之後車尾發生碰撞而肇事。整起事故造成林男臉部擦挫傷，馬男額頭輕微擦傷，周男未受傷，三人均意識清楚無大礙。警方對3人進行酒測值，3人均未有酒駕情事，3方駕駛車、駕籍均正常，至於相關肇事責任釐清中。

北投分局呼籲，駕駛車輛於道路上行駛時，應隨時注意車前狀況，適時減速，以維護交通安全。

