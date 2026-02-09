北投湯屋情侶雙亡 高大成：泡湯聞臭雞蛋味快跑！「4秒恐致命」

高大成示警，一旦泡湯時聞到「臭雞蛋味」，就要趕快跑。示意圖，取自unsplash



北投區一處溫泉湯屋昨日（2/8）發生一起情侶不幸雙亡悲劇，一名46歲李姓男員工帶著46歲郭姓女友到工作的湯屋泡湯，不料郭女疑因泡湯時間過久昏厥，被發現時已明顯死亡，李男則疑似見到女友死亡驚嚇過度，心臟病發死亡，死因仍待釐清。法醫高大成呼籲，民眾在泡湯時若聞到「臭雞蛋味」就要趕快逃離，因為溫泉內暗藏致命「硫化氫」，一旦吸入過多，只要短短4秒就可能致命。

該起事件發生於昨日，當時李男帶著郭姓女友到他工作的湯屋泡湯，由於李男有工作在身，當時還特別叮囑同事幫忙照看女友。到了下午5時左右，員工在門外呼喊郭女卻未獲回應，於是告知李男前往察看，李男到場後赫見女友倒臥浴池內、已明顯死亡，嚇得當場倒地昏厥，送醫急救後仍宣告不治。

警消到場後，原本一度懷疑李男和郭女是因吸入有毒氣體喪命，不過經檢測事發現場，初步排除是危害氣體所致，同時排除他殺可能，兩人詳細死因仍待今日相驗後釐清。

高大成指出，兩人死因不排除和硫化物中毒有關，硫化物溶於水後因比重較重，通常會沉積於池底，若池水遭攪動，加上通風不良，硫化物就可能快速上升並聚集於空氣中，一旦濃度達到700ppm時，只要短短4秒就可能致命；若濃度介於100至500ppm，則會聞到明顯的臭雞蛋味，一旦聞到氣味後卻未立即離開，就相當容易發生危險。

高大成進一步補充，要分辨死者是一氧化碳還是硫化氫中毒，實務上可從屍斑來檢視，若是一氧化碳中毒，會呈現粉紅色，至於硫化氫中毒的遺體，則會呈褐色、暗紫紅色，特徵明顯。

高大成提醒，近日天氣寒冷，正值泡湯旺季，5、60歲以上民眾應避免從高溫池突然進入冰水池，以免劇烈溫差導致心血管劇烈反應，進而引發心律不整甚至猝死。此外，飲酒後血管處於擴張狀態，更不適合泡湯或進出冷熱池，否則可能導致血管突然收縮而發生意外。

