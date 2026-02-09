北投湯屋情侶雙屍命案！高大成曝「致命關鍵」：通風不良4秒就死人

記者吳泊萱／台中報導

台北市北投區發生溫泉湯屋情侶雙屍命案，其中男方是湯屋員工，警方初步排除外力介入，全案已報請檢察官相驗釐清死因。法醫高大成推測二人很有可能是因硫化物中毒喪命，他表示溫泉若長時間沒有流動，底部可能會沉積硫化物，當有人進入池中，硫化物就會飄散，一旦濃度超過700ppm，短短幾秒就會失去意識喪命，提醒民眾泡湯一定要特別注意通風安全。

高大成表示，日本每年都會發生好幾件溫泉硫化物中毒案，泡溫泉死亡案例有90％以上都是硫化物中毒。他解釋因硫化物溶於水，又比水重，溫泉若長時間沒有流動使用，硫化物就可能沉積在底部，人進入池中，硫化物被攪動，就會飄散在空氣中，且濃度會不斷上升，一旦濃度超過700ppm，人會在短短幾秒鐘內失去意識死亡。

台北市北投區屋溫泉湯屋發生情侶雙屍命案，其中男方為湯屋員工。（圖／翻攝畫面）

高大成指出，硫化物濃度在700ppm以下時，還能聞到類似臭雞蛋的異味，但濃度超過700ppm後，就無色無味，就算身處其中也無法察覺異狀，只要幾秒鐘就會失去意識。

他推測可能是女方泡溫泉時，硫化物濃度持續上升，最終失去意識；男方入內查看時，也因硫化物中毒倒地，由於當時湯屋門已被打開，硫化物濃度降低，後續發現者才躲過一劫。

高大成認為透過查看二人屍斑狀況，就能確認死因，因為硫化物中毒者，屍斑會呈褐色、暗紫紅色等比較暗沉的顏色。他也提醒，應確認事發前湯屋隔壁是否有在清化糞池或水槽，導致硫化物飄散。

高大成建議，民眾前往溫泉泡湯時，一定要注意室內通風狀況，若有窗戶應打開保持通風，水溫應保持40度以下。另外，飲酒者及心臟病患者也要避免泡湯、洗三溫暖，以免誘發心律不整或心室顫動。

