北投湯屋情侶離奇亡 天冷泡湯=壓力測試！醫曝下水前必做第一步 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

北投溫泉昨日發生案情離奇的泡湯意外，發現一男一女分別倒臥於湯池內及池外，送醫搶救後仍不治。天冷泡湯雖然舒服，但醫師警告，寒冷天氣下泡溫泉，對心血管系統其實是一場高度負荷的「壓力測試」，若未留意溫差變化與身體警訊，恐增加發生重大心血管事件風險，建議泡湯前應先以溫水沖洗身體，並從四肢末端開始，讓身體逐漸適應溫度變化，避免溫差刺激。

天主教耕莘醫院心臟外科醫師林育霆指出，血管最怕瞬間的劇烈收縮與擴張。當身體從寒冷空氣突然進入高溫泉水，或從溫熱泉水起身後接觸冷空氣時，血壓容易出現劇烈波動，可能誘發心肌梗塞、心律不整，甚至主動脈剝離等致命狀況。

廣告 廣告

安全泡湯第一步，林育霆建議，民眾泡湯前應先以溫水沖洗身體，並從四肢末端開始，讓身體逐漸適應溫度變化，避免心臟因突如其來的溫差刺激而承受過大壓力。

林育霆說，另外，泡湯起身時也應放慢動作，因浸泡過程中血管處於擴張狀態，若突然站起，血液可能因重力暫時滯留於下半身，導致腦部供血不足，出現暈眩甚至昏倒，進而增加跌倒或其他意外風險。

林育霆提醒，寒流期間泡湯應避免單獨進行，尤其是在個人湯屋或較為密閉的空間中，若發生昏倒或意識不清，旁人不易即時察覺，風險相對更高。泡湯時若出現胸悶、心悸、頭暈、想睡覺或精神不濟等情形，應立即離開湯池休息，切勿勉強繼續浸泡。

醫師強調，泡湯務必做好暖身、控制泡湯時間與溫差，並留意自身身體狀況，特別是有心臟病史或屬於高血壓、高血糖、高血脂等三高族群者，更應提高警覺，才能在寒冷天氣中兼顧舒適與安全。

照片來源：耕莘醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

過年前瘋減重 打「瘦瘦針」卻月經異常？醫指三情況不容輕忽

110公斤壯漢自認體力好 「二症狀」強忍大半天險丟小命！

【文章轉載請註明出處】