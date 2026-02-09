北投湯屋雙屍命案！高大成警告「聞1味」快逃：4秒就死亡

社會中心／張予柔報導



台北市北投區昨（8）日發生一起情侶雙屍命案，引起社會高度關注。據了解，男方為當地湯屋員工，警方初步排除外力介入，目前已報請檢察官相驗，以釐清確切死因。法醫高大成推測，兩人很可能是因溫泉硫化物中毒而不幸喪命，提醒民眾泡湯時務必注意通風與安全。









北投溫泉湯屋情侶雙屍命案！高大成警告「聞臭雞蛋味」快逃：通風不良4秒死亡

高大成提醒，長時間靜置的溫泉底部可能積累硫化物，一旦濃度超過700ppm，進入池中短短幾秒就可能失去意識甚至死亡。（圖／民視新聞資料照）

泡湯也有風險！硫化物濃度過高恐秒喪命

高大成指出，溫泉若長時間沒有流動，底部可能會沉積硫化物，人進入池中時會被攪動並揮發至空氣中，一旦硫化物濃度超過700ppm，人會在短短4秒鐘內失去意識甚至死亡。他補充說，硫化物溶於水且比水重，因此長期靜置的溫泉底部最容易積累危險物質。他以日本案例為例，每年都有多起溫泉硫化物中毒致死事件，90%以上的泡湯死亡案例都與硫化物中毒有關。濃度超過100ppm時，就能聞到類似「臭雞蛋」的氣味；但只要超過700ppm，則無色無味，即使身處其中也無法察覺危險。

高大成推測，女方先泡湯時濃度升高失去意識，男方入內查看也中毒倒地；屍斑顯示褐色或暗紫紅色，可協助確認死因，並提醒檢視周邊排水是否釋放硫化物。（圖／翻攝自民視新聞）

溫泉雙屍案疑硫化物中毒 高大成解析致命過程

高大成推測，女方先泡湯時，硫化物濃度逐步升高，可能最先失去意識；男方入內查看時也中毒倒地，由於事發時湯屋門已開啟，部分硫化物已散去，因此後續前來的人才得以幸運逃過一劫。他表示，透過屍斑顏色判斷可確認死因，中毒者屍斑多呈褐色或暗紫紅色，顏色較為暗沉。此外，還需確認湯屋附近是否有清理化糞池或排水管道，導致硫化物飄散高大成提醒，前往溫泉或三溫暖泡湯時，應保持室內通風，水溫最好控制在40度以下；同時心臟病患者及飲酒人士應避免長時間浸泡，以免誘發心律不整或心室顫動。

46歲郭姓女子泡湯池中身亡，同行李姓男友倒在池外送醫不治，警方初步排除外力介入，死因仍待檢方相驗釐清。（圖／翻攝自民視新聞）

北投湯屋情侶雙屍命案 男疑心臟病發亡

回顧整起事件，46歲郭姓女子於北投某湯屋泡湯池中被發現明顯死亡，同行的46歲李姓男子則倒在池外，當場無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。經了解，兩人為情侶關係，李男為該湯屋員工，警方初步排除外力介入，推測李男可能因目睹女友身亡而心臟病發，詳細死因仍需檢方進一步相驗釐清。

原文出處：北投溫泉湯屋情侶雙屍命案！高大成警告「聞臭雞蛋味」快逃：通風不良4秒死亡

