天氣冷颼颼，週日傍晚台北市北投區，一間溫泉旅館傳出離奇命案，湯屋的浴缸裡，一名女子明顯死亡，房間裡還有一名男子意識不清，送醫後搶救不治。目前警方已經報請刑事相驗，詳細情形還有待進一步調查釐清。

停車場裡面，停著滿滿的車子，這裡是一處溫泉會館的停車場。不過就在不久前，這裡傳出一起離奇的命案。現場拉起長長的封鎖線，只見大門緊閉，員工趕緊把裡面的燈全部關閉，企圖遮擋媒體拍攝。事發就在台北市北投區行義路上，一間溫泉會館，週日下午接近六點左右，傳出湯屋內有一名女性，倒臥在浴缸當中，明顯死亡。而在湯屋裡，還同時有一名男姓，也倒在裡面。警消獲報後，趕緊將男子送醫急救，沒想到最後還是，回天乏術。根據了解，這兩名46歲的死者，是情侶關係，男生在這間溫泉旅館的停車場，擔任管理員。他的女友在泡湯期間，兩人都有保持聯絡，不過就在其他員工通報女子出事後，男子趕到現場，卻突然倒地不起。

北投湯屋離奇命案！ 女陳屍泡湯池、男無意識搶救不治

北投某溫泉會館傳出離奇命案。（圖／民視新聞）

其他顧客：「不知道（什麼事），其他顧客我來的時候就封起來了，其他顧客聽說是有人出意外我也不知道，其他顧客我6點半到的6點30至40分到的，其他顧客就已經封起來了。」整起案件相當離奇，警方已經報請刑事相驗，詳細的原因，還有待調查釐清。

北投某溫泉會館傳出離奇命案。（圖／民視新聞）





