北投湯屋驚傳命案 女陳屍池內、男倒池外送醫不治

北投湯屋發生意外死亡案件，一對男女被發現倒臥湯屋內。（示意圖，photo-ac）

台北市北投區某溫泉湯屋今（8日）傍晚發生命案，湯屋員工進入房間浴室時，發現一對男女倒臥池內及池外，警方接獲通報後到場，40多歲女子已明顯死亡，男子經送醫搶救仍宣告不治，詳細死因仍待檢警進一步釐清。

北投警分局表示，今日17時50分許接獲報案，指現場有1男1女無呼吸心跳，隨即派員趕抵現場，女子於救護人員抵達前已無呼吸心跳，當場明顯死亡；男子經送醫急救，仍於晚間19時許宣告不治。

警方於現場初步未發現其他外力介入痕跡，消防人員也未測出一氧化碳或硫化氫反應，不排除因通風不良、氣體中毒或個人身體因素導致意外，後續將報請檢察官相驗，進一步釐清確切死因。

