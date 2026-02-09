北投湯屋驚傳情侶雙亡！女友泡湯猝死 男友急救突倒地身亡

台北市北投區行義路一間溫泉餐廳，昨日下午五時許發生一起情侶雙亡事件。根據警方調查，46歲李姓男子為該溫泉會館停車場管理員，當天安排同齡的郭姓女友到自家湯屋泡湯。

事發經過顯示，郭女於下午三時許進入湯屋單獨泡湯，李男因工作需要無法陪同，但仍擔心女友安危，特別拜託其他同事經過湯屋時幫忙留意狀況。下午四時左右，李男曾前往查看，當時女友仍能正常回應。

隨後李男因停車場調度事務離開現場。直到下午五時許，受託員工經過湯屋叫喚郭女卻無人回應，察覺異狀後立即通知李男。李男獲報後火速趕往湯屋查看，發現女友倒臥浴池內已無呼吸心跳，疑似在情緒過度激動或嘗試急救過程中，突然失去意識倒地。

台北市消防局於下午五時四十四分接獲報案，救護人員抵達現場時，確認郭女已明顯死亡，未送醫處理。李男則呈現失去呼吸心跳狀態，緊急送往榮總醫院搶救，但於晚間七時許宣告不治。

消防人員初步擔心可能有危害氣體外洩，立即進行檢測，結果顯示現場並未測得超標的一氧化碳或硫化氫等有毒氣體濃度。警方勘驗現場發現，湯屋內牆壁上方設有通風孔，且未發現任何外力介入或打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。

警方研判，郭女可能因泡湯時間過長導致昏迷猝死，李男則疑似因目睹女友身亡，情緒過度激動引發心臟病發。然而兩人確切死因仍需進一步調查。目前警方已報請檢察官進行相驗，以釐清這起離奇雙亡案的真相。

事發後，溫泉會館立即拉起封鎖線，關閉大門謝絕訪客。這起悲劇也提醒民眾，泡湯時應注意時間控制與身體狀況，避免類似憾事再次發生。

