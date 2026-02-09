北投湯屋2死悲劇時間軸曝！交往20多年同天亡 20歲兒悲痛認父母雙屍

社會中心／施郁韻報導

台北市北投一間溫泉旅館傳出男女2死命案。（圖／翻攝畫面）

台北市北投一間溫泉旅館8日傳出男女2死命案，兩人是一對情侶，其中郭姓女子泡湯時疑似因不明原因陳屍浴池內；46歲李姓員工見到郭女身亡，急著拉人施救時情緒崩潰、身體不適倒臥池外，送醫不治。兩人共同育有的兒子9日抵殯儀館，神情相當哀傷。

據悉，李男與郭女為一對情侶，李男是湯屋員工，8日下午因假日工作繁忙，先安排女友去湯屋泡湯，經過同事提醒，李男才發覺女友泡湯時間太久，擔心之下進入查看，發現郭女陳屍浴池內，明顯死亡。李男疑有心血管及心臟病史，撞見這一幕，情緒激動又慌張的情況下，疑因身體不適暈倒，隨後失去生命跡象，2人送醫相繼宣告不治。

20歲兒子神清哀傷、全程不發一語。（圖／翻攝畫面）

警方到場後立即採證，未發現打鬥痕跡或外力介入跡象，兩人死因仍待釐清。檢警9日下午會同法醫於殯儀館相驗，20歲兒子神清哀傷、全程不發一語。檢察官相驗後，將擇日安排解剖確認。

李男與郭女相伴20多年，育有一名兒子，感情十分穩定，沒想到在同一天相繼身亡。

