北投溫泉勇奪交通部「十大觀光亮點獎」 臺北6景點獲選全國百大亮點

▲「北投溫泉」每年吸引眾多國內外旅客前往觀光與泡湯。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市「北投溫泉」以獨特、豐富的人文風情與自然景觀等資源，榮獲交通部觀光署評選「十大觀光亮點獎」，不僅如此，「大稻埕」、「貓空」、「台北101」、「西門町」、「松山文創園區」等6處景點也獲選「台灣觀光100亮點」，展現臺北精彩的城市風情與觀光吸引力。

▲「北投溫泉」榮獲十大觀光亮點獎，由交通部次長林國顯(左)頒發，臺北市政府觀光傳播局局長余祥(中)與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美(右)出席領獎。(照片來源為交通部觀光署)

交通部觀光署11日盛大辦理第2屆觀光亮點獎頒獎典禮暨百大亮點發表記者會，臺北市這次推薦的景點共有6處上榜，由臺北市政府觀光傳播局局長余祥與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美出席領獎。觀傳局表示，本次入選景點表現亮眼，其中「北投溫泉」榮獲「十大觀光亮點」，北投溫泉獨特的青磺泉質，與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二的溫泉，還有全世界獨一無二以地名命名的「北投石」，造就它的特殊性；更值得一提的是，北投溫泉只要搭乘捷運即可輕鬆到達，放眼世界，也是相當少見的。

▲臺北市6處景點榮獲「2026-2027年台灣觀光100亮點」。

觀傳局表示北投溫泉還有許多知名景點，像是首座獲得鑽石級綠建築標章的臺北市立北投圖書館、具百年歷史的北投溫泉博物館、新北投車站、中心新村等，無論是轉乘公車或步行漫遊，都能在北投溫泉區留下美好的回憶。此次獲獎是對在地觀光發展、文化保存、自然資源與永續發展的一大肯定。適逢入冬時節，正是泡湯好時機，歡迎民眾搭捷運到新北投體驗溫泉、走訪在地景點並品嚐在地美食，感受獨具風情的北投魅力。

此外，臺北市還有6處景點榮獲「2026-2027年台灣觀光100亮點」，這些深受國內外旅客喜愛的熱門打卡地，也展現臺北豐富且多元的城市風貌。觀傳局指出，「大稻埕」及「松山文創園區」不僅能探訪歷史文化，還有舉辦多元創意活動，展現城市的文創實力；搭乘貓空纜車前往「貓空」，以不同視角體驗白天跟夜晚的不同風貌；而「台北101」跟「西門町」，不僅是潮流品牌雲集的時尚地標，更是國內外旅客造訪臺北的首選。

依交通部觀光署113年臺灣旅遊狀況調查報告顯示，臺北市113年國內旅遊有約2,797萬旅次，佔臺灣總旅次12.6%，是六都中旅次數最高的縣市；且與112年相比，成長1成7，成長幅度亦為6都之冠。觀傳局表示，臺北市政府會持續提升城市旅遊環境，打造臺北市為獨具魅力的旅遊目的地，以吸引旅客一遊再遊。