北投溫泉勇奪交通部「十大觀光亮點獎」

「北投溫泉」榮獲十大觀光亮點獎，由交通部次長林國顯(左)頒發，台北市政府觀光傳播局局長余祥(中)與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美(右)出席領獎。(交通部觀光署提供)

記者王誌成／台北報導

台北市政府觀光傳播局十二日表示，台北市「北投溫泉」以獨特、豐富的人文風情與自然景觀等資源，榮獲交通部觀光署評選「十大觀光亮點獎」，不僅如此，「大稻埕」、「貓空」、「台北一０一」、「西門町」、「松山文創園區」等六點景點也獲選「台灣觀光一００亮點」，展現台北精彩的城市風情與觀光吸引力。

交通部觀光署辦理第二屆觀光亮點獎頒獎典禮暨百大亮點發表記者會，台北市這次推薦的景點共有六處上榜，由台北市政府觀光傳播局局長余祥與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美出席領獎。

觀傳局表示，此次入選景點表現亮眼，其中「北投溫泉」榮獲「十大觀光亮點」，北投溫泉獨特的青磺泉質，與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二的溫泉，還有全世界獨一無二以地名命名的「北投石」，造就它的特殊性；更值得一提的是，北投溫泉只要搭乘捷運即可輕鬆到達，放眼世界，也是相當少見的。

此外，台北市還有六處景點榮獲「二０二六至二０二七年台灣觀光一００亮點」，這些深受國內外旅客喜愛的熱門打卡地，也展現台北豐富且多元的城市風貌。觀傳局指出，「大稻埕」及「松山文創園區」不僅能探訪歷史文化；而「台北一０一」跟「西門町」，不僅是潮流品牌雲集的時尚地標，更是國內外旅客造訪台北的首選。