北投溫泉奪命！情侶湯屋雙亡 高大成：聞到臭雞蛋味15秒致命
台北市北投區行義路一處溫泉湯屋，昨天晚間發生一起情侶雙亡意外。根據警方調查，在該處任職的46歲李姓男子，安排46歲郭姓女友到自家湯屋泡湯，他因工作請同事幫忙留意。
不久後，同事發現叫喚郭女沒有反應，趕忙告知李男。李男跑進湯屋查看，發現女友已無生命跡象，疑似情緒激動之下心臟病發作，倒臥池外失去呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。
檢警會同法醫相驗，初步排除他殺可能，暫時無法確定死因，將擇期進行進一步驗證。警方研判，李男可能在發現女友身亡後，情緒劇烈波動導致心臟病發，但詳細死因仍須檢方相驗與法醫鑑定確認。
針對此次意外，法醫高大成今天提出重要警訊。他表示，民眾泡湯常因吸入硫化氫出事。硫化物溶解於水中，因比重較重會沉積水底，若在通風不良的場所攪動溫泉水，硫化物就會上升到空氣中。
當硫化氫濃度超過100PPM時，會飄散出臭雞蛋味，一般人吸入約15秒就會陷入昏迷。若濃度高達700PPM，甚至可能在4秒內致命，危險性極高。
高大成指出，實務上可從屍斑來檢視死因。若是一氧化碳中毒，屍斑會呈現粉紅色；硫化氫中毒的屍斑則呈褐色或暗紫紅色，兩者能夠明顯分辨。
他特別提醒，年長者不宜輕易嘗試從高溫池突然跳入冰水池，心臟恐負荷不了。飲酒者因酒後血管擴張，也不適合泡溫泉，增加昏厥與意外風險。
此次北投溫泉意外再次提醒大眾，泡湯安全不可輕忽，尤其是密閉空間的通風問題，更須格外注意。
