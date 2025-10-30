北投溫泉季開跑 活動資訊懶人包一次看

天氣逐漸轉涼，想好這周末出遊要去哪裡了嗎？《2025台北溫泉季》今（30）日在捷運新北投站旁的七星公園盛大開幕，活動日期從10/30－11/3，一共為期五天。今年不僅邀請到來自日本沖繩的EISA太鼓祭等藝文團隊，更有北投在地表演團隊輪番演出，以及豐富的溫泉美食、泡湯優惠等，是溫泉愛好者每年絕對不能錯過的重要活動。

《2025台北溫泉季》開幕首日人潮熱絡。（圖／記者 顧雲鴻攝）

沖繩EISA太鼓舞祭主秀 生剝鬼太鼓炸裂現場

《2025台北溫泉季》今年邀請到了「沖繩EISA太鼓舞祭」作為開幕表演的開場主秀，明（31）日下午也有一場精采演出。還有秋田縣男鹿市「生剝鬼太鼓」帶來轟天動地的精彩演出，此外，還有京都榻榻米樂器演奏「疊樂團」，還有踩街大遊行，以及因應萬聖節所舉辦搗蛋之夜等，首日就吸引大批民眾前來共享盛宴。溫泉季期間的每天各時段，隨時都有精彩絕倫的表演與數不盡的豐富活動。

「生剝鬼太鼓」暖場表演氣勢磅礡！（圖／記者 顧雲鴻攝）

浴衣遊北投領優惠

活動期間，可憑「活動手冊優惠券」電子版或印刷版，到指定合作店家攤販獲得各種住宿、泡湯等專屬優惠，另外配合「台北北投花浴衣節」，部份店家只要身著浴衣，還有推出「穿浴衣再享折扣」的優惠活動。

台北溫泉季精彩亮點

◎「沖繩 Eisa 太鼓舞祭」日本表演團隊

◎踩街大遊行—周六、周日盛大踩街

◎萬聖搗蛋之夜—親子露天電影院

◎明華園年度大戲—經典戲曲表演不斷，帶您穿越過去

◎花浴衣嘉年華會—美麗優雅的浴衣大秀，在北投一展風華

◎YOYO家族帶動跳—親子同遊北投，歡樂唱跳

◎北投那卡西、經典金曲之夜邀您歡唱

◎多元展攤活動—吃喝玩樂購應有盡有，一次滿足

◎女巫嬉遊記－暢遊北投蓋章集點抽獎

「2025台北溫泉季」精彩活動不斷！（圖／台北市溫泉發展協會提供）

交通指南

因應「2025台北溫泉季」踩街遊行活動舉行，活動期間將進行部分道路交通管制，建議交通可搭乘大眾交通工具前往。

◎捷運：可搭乘淡水信義線至北投站下車，轉搭新北投支線至新北投站下車。

◎ 公 車：可 搭 乘 129、216、218、218 區、218 直 達 車、223、230、602、 承 德 幹 線、 內 科 16、 通勤 27、南軟通勤專車北投線、小 6、小 7、小 9（台灣好行北投竹子湖線）、小 9 區、 小 22、小 26 等公車至北投公園站下車。小 25 至泉都溫泉會館站下車。

（活動資訊來源：台北市溫泉發展協會）