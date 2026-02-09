北投溫泉情侶雙屍命案！高大成：聞到臭雞蛋味趕快跑

北投溫泉發生雙屍命案，警方封鎖現場調查。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市北投區發生溫泉湯屋情侶雙屍命案，一名46歲李姓男員工帶著46歲郭姓女友泡湯，郭女疑因泡湯時間過久昏厥，李男發現後疑似嚇到心臟病發身亡，初步已排除外力介入並報請檢察官驗屍，以釐清死因。法醫高大成指出，泡湯時聞到「臭雞蛋味」就要盡快逃離，若硫化物濃度達700PPM，只要4秒鐘就會死亡。

事發於昨日下午，李男帶著郭姓女友到工作的溫泉湯屋泡湯，由於李男有工作在身，特別叮嚀同事幫忙照看女友，不料約過2小時員工在門外叫喚郭女未獲回應，告知李男前往查看，李男到場赫見女友倒臥浴池內已明顯死亡，隨後倒地昏厥，送醫後仍不治。

高大成指出，溫泉若長時間沒有流動，底部可能會沉積硫化物，當有人進入池中，硫化物就會飄散，且濃度會不斷上升，一旦濃度超過700ppm，人會在短短幾秒鐘內失去意識死亡，而硫化物濃度在700ppm以下時，能聞到類似臭雞蛋的異味，但濃度超過700ppm後就無色無味。

高大成推測郭女泡溫泉時，硫化物濃度持續上升，最終失去意識，李姓員工入內查看，由於當時湯屋門已被打開，硫化物濃度降低，後續發現者才躲過一劫，高大成指出，透過屍斑狀況就能確認死因，硫化物中毒者屍斑會呈褐色、暗紫紅色等比較暗沉的顏色。

