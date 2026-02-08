北投溫泉湯屋命案！女子陳屍湯池內、男倒臥池外命危 送醫搶救中

記者林盈君／台北報導

8日下午，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生一起驚悚命案，當時員工進入房間浴室時，發現裡面的1男1女倒臥池外、池內，嚇得急忙通報警消。救護人員趕抵，發現年約40歲的女子已明顯死亡，年約50歲的男子，則失去生命跡象，緊急送醫搶救中，詳細案情仍待進一步調查釐清。

台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生1死1 命危。（示意圖／翻攝自ingimage）

據了解，今天下午5時許，北投區行義路某溫泉湯屋，1男1女倒臥池外、池內，湯屋員工急忙報警處理。警消獲報趕抵，發現泡在湯池內的女子，已明顯死亡未送醫；倒臥池外的男子無生命跡象，經現場急救後緊急送往榮總。警方目前已封鎖現場，正持續釐清2人身分，追查有無相關病史等，並報請檢察官相驗釐清死因。

