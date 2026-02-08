北投溫泉湯屋情侶命案！女陳屍泡湯池內 男倒池外命危搶救不治

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北市北投區一間溫泉湯屋今（8）日下午驚傳命案，位於行義路402巷的某溫泉湯屋內，一對情侶被發現沒有呼吸心跳，分別倒臥浴池內及池外。消防人員到場後確認，池內的46歲郭姓女子已明顯死亡，池外的46歲李姓男子送往台北榮總急救後仍宣告不治，警方已封鎖現場並報請檢方相驗，釐清確切死因。

台北市北投區一間溫泉湯屋今（8）日下午驚傳命案。（圖／翻攝Google Maps）

警方指出，事件發生於今日下午約5時44分，湯屋員工進入房間浴室時，發現一男一女分別倒臥浴池外及池內，隨即通報警方。救護人員到場後，確認池內郭女已死亡未送醫，池外李男則無生命跡象，經現場急救後送醫仍回天乏術。

據了解，死者為情侶關係。警方初步勘查，現場未發現打鬥痕跡，也無明顯外力介入情形，消防人員檢測後，並未測出一氧化碳或硫化氫數值，但由於事發地點為溫泉湯屋，仍不排除氣體中毒、通風不良或個人身體因素導致意外。目前警方已完成初步蒐證，後續將報請檢方相驗，進一步釐清兩人死亡原因與事發經過。

