北投溫泉湯屋情侶命案！檢方相驗結果曝 離奇死因待擇日解剖追查

8日下午，台北市北投區行義路某溫泉餐廳，發生情侶雙屍命案，該餐廳員工46歲李男，當天安排46歲郭姓女友泡湯，未料進去查看，卻發現郭女陳屍湯池內，李男疑似因情緒激動昏厥，送醫搶救不治。今（9日）下午，檢方會同法醫進行相驗，由於死因不明，將擇日解剖釐清死因。

據了解，李男與郭女為情侶，昨天下午，李男因假日工作繁忙，便先安排女友去湯屋泡湯，經同事提醒，李男才發覺女友泡湯時間太久，擔心之下進入查看，發現郭女陳屍浴池內，明顯死亡。李男疑有心血管及心臟病史，見狀疑情緒太過激動，不料卻昏倒在湯池外，等到其他同事進去查看，李男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

警方於現場採證，未發現有外力介入、或打鬥痕跡。今天下午，檢方會同法醫進行相驗，2人均無明顯外傷，由於死因不明，將擇日解剖釐清死因。

