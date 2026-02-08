北投溫泉湯屋情侶雙亡 女泡湯猝逝、男目睹崩潰送醫不治

台北市北投區行義路今（8日）下午發生猝死案件，一對情侶陳屍在湯屋。翻攝畫面

台北市北投區行義路一間溫泉湯屋今（8日）傍晚發生雙亡案件。警方於17時53分獲報趕抵，現場發現46歲郭姓女子已在湯池內明顯死亡，未送醫；46歲李姓男子原在池外，起初尚有生命徵象，緊急送醫後仍於晚間宣告不治。初步排除外力介入，詳細死因仍待檢察官相驗釐清。

據了解，李男在該溫泉餐廳任職，當天因假日工作繁忙，安排同居的郭姓女友先行入內泡湯休息。惟稍晚員工察覺郭女入內時間過久，敲門均未回應，遂通知李男前往查看。

李男進入湯屋後，赫見郭女倒臥池中、已無呼吸心跳，當場情緒潰堤，隨後自稱胸口不適並倒地。救護人員到場時，確認郭女明顯死亡；李男則經急救後送醫搶救，但仍回天乏術。

消防人員在現場進行氣體檢測，未測出一氧化碳及硫化氫。不過因事發地點為溫泉湯屋，是否仍有其他氣體或通風等因素，仍須進一步鑑定。警方鑑識勘查後，未發現打鬥痕跡，目前已通知家屬到場，並將報請檢方相驗，以釐清確切死因與事發經過。



