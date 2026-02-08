北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地

記者林盈君／台北報導

今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸猝是陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。

台北北投區行義路某溫泉湯屋，發生1男1女死亡命案。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天下午，郭女來找男友泡湯，但李男因今天是假日、工作比較忙，就先安排女友去湯屋泡湯，自己則沒去泡。之後其他同事提醒，表示郭女似乎泡太久，李男才急忙拿鑰匙開門查看，赫然發現女友陳屍湯池內，李男嚇得驚慌失措，疑似想幫女友急救，慌張之下身體不適暈倒，被發現時已失去生命跡象，送往榮總搶救仍宣告不治。

事發之後，警方已立即封鎖現場，初步判定，現場未有其他外力介入痕跡，正持續追查2人有無相關病史等，亦或是氣溫驟降，天冷泡湯導致身體不適等，將依規定報請檢察官相驗，釐清死因。由於近日寒流來襲，氣溫猛然驟降，中部以北甚至出現10度以下低溫，提醒民眾多加注意保暖。

