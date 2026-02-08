北投溫泉湯屋意外釀2死 警排除外力介入報請相驗釐清死因
台北市北投區一處溫泉湯屋今天發生泡湯意外，警消獲報溫泉池內外有1女、1男倒臥且無呼吸心跳，到場時女子已明顯死亡，男子則無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。警方調查發現2名死者為一對情侶，男方為湯屋員工，初步已排除外力介入，全案報請刑事相驗釐清案情和死因。
消防局今天下午5時44分獲報，位於北投區行義路一處溫泉湯屋發生意外，湯屋浴室內有1男、1女倒臥且無呼吸心跳，立即派員到場救援。經查發現，池內泡湯女子已明顯死亡、未送醫，另於池外發現另一名男子無呼吸心跳，緊急送醫搶救，確切事發原因待調查釐清。
據調查了解，男性死者為湯屋員工，今天帶女友泡湯，工作期間忙碌便委請其他同事不時確認泡湯女友有無回應，起初狀況都正常，但後來女子無回應，男子接獲同事通知後，便趕往湯屋查看。
不料後續毫無音訊，其他員工趕忙到場查看，發現女子和男子分別躺臥池內、外，且無呼吸心跳，緊急通報警消到場協助。女子在救護人員到場前已無呼吸心跳、明顯死亡，男子雖經送醫搶救，仍於晚間7時許宣告不治。
警方調查現場未有其他外力介入痕跡，湯屋內也保持通風，目前全案已報請刑事相驗，以釐清案情和兩人死因。
其他人也在看
北投溫泉湯屋命案！女子陳屍湯池內、男倒臥池外命危 送醫宣告不治
8日下午，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生一起驚悚命案，當時員工進入房間浴室時，發現裡面的1男1女倒臥池外、池內，嚇得急忙通報警消。救護人員趕抵，發現年約40歲的女子已明顯死亡，年約50歲的男子，則失去生命跡象，緊急送醫搶救，仍宣告不治，詳細案情仍待進一步調查釐清。
日本眾議院選舉 出口民調：自民黨有望獲321席 執政聯盟衝破2/3
第51屆日本眾議院選舉今天（8日）投開票，根據多家媒體民調，自民黨議席將較解散前的198席增加，確定可以單獨取得465席中過半數233席，甚至有望一舉達到321席，與日本維新會合計更突破眾院三分之二席次，遠高於日本首相、自民黨總裁高市早苗設定的「執政黨在眾院過半」。
65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳
勞保局宣布，1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，月投保金額調高後，2月開始，老年年金每月最多可領6107元。 1/1起國保月投保金額調高 勞保局指出，為保障國保被保險
北投溫泉2死命案！女漂湯屋池內 男倒池邊沒呼吸心跳
台北市北投區8日發生溫泉湯屋命案，現場一對男女情侶檔無呼吸心跳，其中，46歲的女子已明顯死亡、同年齡男子送醫搶救後也不治，詳細案情仍待進一步調查釐清。
《世紀血案》寇世勳道歉了 作為前輩自責「造成二次傷害」拜託劇組一件事
電影《世紀血案》引發爭議，主演之一的寇世勳今（8）日發聲道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」
北韓金氏王朝接班劇本曝！金與正上台恐秒下狠手「幾小時內處決政敵」
英國太陽報報導，北韓最高領導人金正恩疑似正為政權接班布局，一旦發生突發狀況，如早逝或被迫退位，他的胞妹金與正可能在短期內...
北市北投區溫泉湯屋意外 池內1女死亡、池外1男送醫
（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市北投區一處溫泉湯屋今天發生泡湯意外，警消獲報在溫泉池內外分別有1女、1男倒臥且無呼吸心跳，經派員到場確認女子已明顯死亡，男子則緊急送醫搶救中，肇因待查。
77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了 私下暖舉曝光
桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
世紀血案炎上 柯P轟民進黨執政18年沒真相
[NOWnews今日新聞]以台灣民主史悲劇「林家血案」為題拍攝的電影《世紀血案》，一連串的爭議遭炎上，民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日表示，歷史事件最好是能跨過去，讓台灣繼續往前走，這也是為什麼民眾黨要...
在林口買房會後悔？ 「塞車問題」讓人住半年就想逃
隨著台北市房價居高不下，不少民眾選擇在周邊區域購屋，新北市林口區因房價相對親民且生活機能逐漸成熟，成為年輕族群的熱門地點。然而，近日有網友在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文，抱怨當地交通問題嚴重，導致生活作息受到影響，該貼文引發熱烈討論。
水管挖破！自來水淹新北大道「上萬戶受影響」 侯友宜說話了
新北市新莊區新北大道與五工路口新建天橋工地，沒想到，今天（2／8）上午進行開挖地基時，不慎挖斷自來水主幹管，導致大量的自來水瞬間湧出，立刻淹沒新北大道與五工路口路面造成嚴重積水，新莊警方立刻到場，除了通報自來水公司搶修，也疏導車流進行交管。
明天天氣各地多雲到晴白天略回溫 小年夜前防日夜溫差大
中央氣象署表示，這一波寒流影響至明天清晨，今晚至明晨全台除澎湖外，皆發布低溫特報，須留意局部持續攝氏10度以下低溫。明天白天起略回溫，且水氣減少，各地天氣多雲到晴，北部、東半部高溫約16至18度，中南部21至22度。氣象署預估，11日至12日清晨將有另一波較弱冷空氣影響，小年夜（15日）前各地大多晴到多雲，但須留意日夜溫差。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
不鏽鋼一定安全？醫示警5狀況：長期接觸酸性、高溫恐慢性鉛中毒
神經內科醫師林邵臻在粉專指出，不鏽鋼「不生鏽」並不等於「完全安全」，真正關鍵在於合金比例與使用環境。不鏽鋼中常見的元素包括鉻、鎳、鉬、錳與碳，其中鉻含量達10.5%以上可形成抗氧化層；鎳能提升抗腐蝕性，但也是常見過敏原；鉬有助於對抗鹽分、汗液與消毒液腐蝕；錳則常被用來取代鎳降低成本，但其神經毒性仍具爭議。
德威航空班機降落「輪胎噴掉」畫面曝！桃機：右側主輪脫落
德威航空一架班機今（8）日稍早降落桃園機場時，因為右側主輪脫落之異常狀況，桃園機場北跑道暫時關閉，緊急全面檢查。桃園機場回應，初步統計約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。另外，緊接德威航空TW687降落之日航JL8671因於滑行道上等候FOD清除，約延遲1小時，已於17時35分恢復北跑道航班起降作業。
春節天氣預報！2波冷空氣接力 北東除夕開始接雨
寒流仍在發威，各地9日清晨前持續有低溫發生，高海拔山區已降到0度以下，北部、宜蘭也只剩約5度。11日至12日清晨、16日除夕至17日初一陸續有冷空氣影響，2地回歸濕冷天氣。
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
米可白術後竟突喊「後悔了」！親曝鼻息肉手術真實心聲
女星米可白（趙亦瑄）日前為解決長期困擾的鼻部問題，接受「鼻息肉與神經切除手術」，手術順利完成後，她也第一時間透過社群平台向粉絲報平安，曬出素顏躺在病床上的照片，只見鼻子貼著繃帶、神情略顯疲憊，仍露出堅強笑容，讓不少粉絲湧入留言替她加油打氣。相隔數日後，米可白於7日在社群再度發文，罕見吐露「後悔」心聲，引發外界關注。
華郵史上最黑暗一週 裁掉1/3員工後執行長路易斯火速下台
《華盛頓郵報》7日宣布執行長兼發行人路易斯將立刻離職，這家報社本週稍早進行大規模裁員，裁掉約1/3員工，引發內部和工會的強烈批評。路易斯自2023年接掌《華郵》以來，面臨財務虧
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...