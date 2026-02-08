北投溫泉湯屋意外釀2死 警排除外力介入報請相驗釐清死因

台北市北投區一處溫泉湯屋今天發生泡湯意外，警消獲報溫泉池內外有1女、1男倒臥且無呼吸心跳，到場時女子已明顯死亡，男子則無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。警方調查發現2名死者為一對情侶，男方為湯屋員工，初步已排除外力介入，全案報請刑事相驗釐清案情和死因。

台北市北投區一處溫泉湯屋8日發生泡湯意外，2名死者為一對情侶，警方初步排除外力介入，詳細死因待後續調查釐清。（翻攝照片／中央社）

消防局今天下午5時44分獲報，位於北投區行義路一處溫泉湯屋發生意外，湯屋浴室內有1男、1女倒臥且無呼吸心跳，立即派員到場救援。經查發現，池內泡湯女子已明顯死亡、未送醫，另於池外發現另一名男子無呼吸心跳，緊急送醫搶救，確切事發原因待調查釐清。

據調查了解，男性死者為湯屋員工，今天帶女友泡湯，工作期間忙碌便委請其他同事不時確認泡湯女友有無回應，起初狀況都正常，但後來女子無回應，男子接獲同事通知後，便趕往湯屋查看。

不料後續毫無音訊，其他員工趕忙到場查看，發現女子和男子分別躺臥池內、外，且無呼吸心跳，緊急通報警消到場協助。女子在救護人員到場前已無呼吸心跳、明顯死亡，男子雖經送醫搶救，仍於晚間7時許宣告不治。

警方調查現場未有其他外力介入痕跡，湯屋內也保持通風，目前全案已報請刑事相驗，以釐清案情和兩人死因。