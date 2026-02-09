北投溫泉湯屋爆命案！醫揭「1動作」很危險

▲醫師提醒，寒冷天氣下泡溫泉，對心血管系統其實是一場高度負荷的「壓力測試」。（示意圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 台北市北投溫泉近日發生憾事，發現1男1女分別倒臥於湯池內及池外，經送醫搶救後仍不治，引發社會關注寒流期間泡湯的安全風險。天主教耕莘醫院心臟外科醫師林育霆提醒，寒冷天氣下泡溫泉，對心血管系統其實是一場高度負荷的「壓力測試」，若未留意溫差變化與身體警訊，恐增加發生重大心血管事件的風險。也提醒民眾，泡湯時若突然站起，可能增加跌倒或其他意外風險。

林育霆指出，血管最怕瞬間的劇烈收縮與擴張。當身體從寒冷空氣突然進入高溫泉水，或從溫熱泉水起身後接觸冷空氣時，血壓容易出現劇烈波動，可能誘發心肌梗塞、心律不整，甚至主動脈剝離等致命狀況。

泡溫泉前「溫水」沖洗 醫：若突然站起恐腦部供血不足

泡湯前應先以「溫水」沖洗身體，並從四肢末端開始，林育霆表示，可讓身體逐漸適應溫度變化，避免心臟因突如其來的溫差刺激而承受過大壓力；泡湯起身時也應放慢動作。

林育霆提到，因浸泡過程中血管處於擴張狀態，若突然站起，血液可能因重力暫時滯留於下半身，導致腦部供血不足，出現暈眩甚至昏倒，進而增加跌倒或其他意外風險。

避免單獨泡湯 醫：出現5症狀不要再泡了

林育霆提醒，寒流期間泡湯應避免單獨進行，尤其是在個人湯屋或較為密閉的空間中，若發生昏倒或意識不清，旁人不易即時察覺，風險相對更高。泡湯時若出現胸悶、心悸、頭暈、想睡覺或精神不濟等情形，應立即離開湯池休息，切勿勉強繼續浸泡。

林育霆說，寒流期間享受泡湯放鬆之餘，務必做好暖身、控制泡湯時間與溫差，並留意自身身體狀況，特別是有心臟病史或屬於高血壓、高血糖、高血脂等三高族群者，更應提高警覺，才能在寒冷天氣中兼顧舒適與安全。

