北投溫泉湯屋雙亡 高大成喊「泡湯聞1味快逃」：4秒奪命

台北市北投區一處湯屋昨（8）日發生一對情侶雙雙死亡，警方初步排除他殺，確切死因仍待檢方相驗釐清，法醫高大成指出，溫泉場所若通風不良，恐產生致命的硫化氫，一旦聞到類似「臭雞蛋味」的氣味，應立刻通風或離開，否則在高濃度情況下，吸入約15秒就可能陷入昏迷，嚴重時4秒內就可能奪命。

高大成今（9）日表示，泡湯時若處於通風不良環境，一旦聞到類似「臭雞蛋味」的氣味，就可能是空氣中硫化氫濃度過高，硫化氫可溶於水，沉積於水底，但若攪動水面或空氣不流通，毒氣會迅速升至空氣中，濃度超過100ppm時，一般人吸入約15秒就可能陷入昏迷，若濃度達700ppm，4秒內即可能致命，提醒若聞到臭雞蛋味，應立即通風或離開現場，以防毒氣中毒。

高大成指出，要分辨死因是否為硫化氫或一氧化碳中毒，可觀察屍斑顏色，硫化氫中毒呈褐色或暗紫紅色，一氧化碳則為粉紅色，此外，他提醒，泡湯後若立刻進入冷水池，可能因劇烈冷熱刺激導致血管急速收縮，年長者及心血管疾病患者尤其需提高警覺。

湯屋的悲劇，根據警方調查，女子在湯屋泡湯時被發現明顯死亡，男子疑因發現女友身亡，情緒激動心臟病發，倒在池外送醫仍不治，現場並無打鬥痕跡，警方初步排除他殺，詳細死因仍待檢方相驗釐清。

