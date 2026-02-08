北投溫泉湯屋雙屍命案！女泡湯池身亡 男倒臥池外送醫不治

北投一處溫泉湯屋昨日發生命案。（圖／翻攝畫面）

台北市北投區行義路一處溫泉湯屋，於8日下午驚傳雙屍命案。湯屋員工進入房間浴室查看時，赫然發現一名男子倒臥池外、一名女子泡在湯池內，當場嚇壞，立即通報警消到場處理，兩人送醫後仍不治。

警方指出，事件發生於下午約5時許，警消獲報趕抵後，發現46歲的郭姓女子倒臥在湯池內，已明顯死亡，未再送醫；而46歲的李姓男子則倒臥池外，當時已失去生命跡象，救護人員在現場施以急救後，緊急送往榮總搶救，仍於稍後宣告不治。

據初步了解，該名男子疑似為該溫泉餐廳員工，當天因假日工作繁忙，讓郭姓女友先進房泡湯。由於超過預定時間遲未離開，其他員工敲門均未回應，遂通知李男前往查看。李男進入湯屋後，見女友身亡，當場情緒潰堤，隨後自稱胸口不適並倒地。

消防人員指出，現場檢測並未測出一氧化碳，也未測出硫化氫，但由於事發地點為溫泉湯屋環境，仍不排除有其他氣體中毒的可能性。至於是否因通風不良導致中毒，或是個人身體因素引發意外，仍有待進一步釐清。

警方表示，案發後已立即封鎖現場進行鑑識，初步未發現明顯外力介入跡象，目前正持續追查2人是否有相關病史，並將依規定報請檢察官相驗，以釐清確切死因與案情經過。

