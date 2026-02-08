北投溫泉湯屋雙屍命案 1男1女泡湯未出、員工查看發現倒臥池內外

【緯來新聞網】台北市北投區行義路一間溫泉湯屋8日下午發生一起雙人死亡事件。警方指出，現場發現一名女性倒臥湯池內、另一名男性倒在浴室外，2人經救護人員確認均已死亡，相關死因仍待司法相驗釐清。

北投溫泉驚傳命案。（圖／翻攝畫面）

警方表示，案發地點位於台北市北投區行義路，湯屋員工於當天下午約5時進入包廂浴室查看時，發現異狀後立即通報警消。救護人員抵達後，確認約40歲女子已明顯死亡，未送醫；另一名約50歲男子則無生命跡象，經現場急救後緊急送往台北榮民總醫院，仍宣告不治。



針對2人死亡原因，警方初步表示，現場未發現外力介入或打鬥痕跡，是否為突發身體不適、環境因素或其他原因，仍存在多種可能，後續將由檢警透過相驗與相關檢驗結果進一步釐清。



警方調查指出，男子疑為該溫泉湯屋工作人員，當日下午與女子一同進入湯屋泡湯。由於超過預定使用時間仍未離開包廂，其他員工才前往查看，未料發現2人倒臥現場。案發後，警方已完成現場封鎖與採證作業，並同步了解2人是否有相關病史，以及當日天氣、泡湯時間與身體狀況等因素是否可能造成影響。



警方表示，將依程序報請檢察官進行相驗，以確認確切死因，相關調查結果仍有待進一步公布。

