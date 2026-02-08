北投溫泉湯屋驚傳命案！女倒臥湯池內亡 男無呼吸心跳送醫搶救不治

台北市北投區行義路一間溫泉湯屋，1男1女分別倒臥於湯池內及池外，均沒有生命跡象。（翻攝自photo-ac）

台北市北投區行義路一間溫泉湯屋，今（8）日下午發生一起命案。湯屋員工進入房間浴室查看時，發現1男1女分別倒臥於湯池內及池外，男子經現場急救後緊急送往台北榮總搶救，詳細情況仍待進一步調查釐清。

4旬女明顯死亡 5旬男送醫搶救不治

北投分局於17時50分接獲通報，迅速派員趕往現場。警方指出，救護人員到場前，女性患者已無呼吸心跳，經確認後明顯死亡；男性患者則由救護人員緊急送醫救治，但仍於晚間19時許宣告不治。警方初步勘查現場，未發現有其他外力介入痕跡。

警方將報請檢察官相驗釐清死因

警方立即封鎖現場展開調查，初步了解，案發地點為單間溫泉湯屋房間。警方正持續釐清2名當事人的身分，是否有相關病史或其他因素，已報請檢察官進行相驗，進一步釐清確切死因及相關案情，詳細情況仍待後續調查結果出爐。

更多鏡週刊報導

土地重劃爭議？多年陳情未果72歲男赴北捷2站男廁縱火 台中市政府回應了

海鯤號潛航測試影片曝光 公布發射誘標等關鍵畫面

《世紀血案》寇世勳道歉了！喊話製作單位停止後續製作 對造成二次傷害深感自責