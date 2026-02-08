北投溫泉湯屋驚傳噩耗！女客泡湯身亡 男客命懸一線

今（8）日下午約5點，台北市北投區行義路一間溫泉湯屋內發生一起命案。一名女子被發現倒臥於泡湯池內明顯死亡，現場還有一名男子倒臥池外無呼吸心跳，經現場急救後緊急送醫，情況危急。目前警方與消防單位接獲報案後迅速趕赴現場，並封鎖湯屋展開調查。

今（8）日下午約5點，台北市北投區一間溫泉湯屋內，一名女子被發現倒臥於泡湯池內明顯死亡，現場還有一名男子倒臥池外無呼吸心跳。（示意圖／中天新聞）

根據湯屋員工表示，當時進入房間浴室查看時，發現一男一女分別倒臥於池內及池外，均無生命跡象，隨即報警求助。經救護人員確認，40歲女性已明顯死亡，未送醫處理；而50歲男性則在現場接受急救後送往醫院，目前仍在搶救當中。

警方目前正調查兩名當事人的身份及具體死因，並進一步釐清是否涉及其他因素。後續將報請檢察官進行相驗，進一步釐清案情。

