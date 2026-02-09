北投溫泉湯屋驚傳雙屍案！高大成示警「臭雞蛋味」：15秒就會昏迷

北投1處溫泉湯屋昨日發生命案。（圖／翻攝畫面）

台北市北投1處湯屋昨（8日）下午發生泡湯命案，46歲郭姓女子在湯池內身亡，男友李姓員工隨後也倒地送醫不治，疑因目睹女友身亡而心臟病發。警方初步排除外力介入，現場封鎖調查並報請檢察官相驗。對此，法醫高大成提醒，通風不良的溫泉可能產生硫化氫中毒，吸入高濃度氣體短時間即會昏迷甚至死亡。

台北市北投區行義路1處溫泉湯屋於8日下午發生悲劇，1對情侶在泡湯時意外身亡。據警方調查，46歲的郭姓女子當天先進入湯屋泡湯，男子李姓員工則因假日工作繁忙而安排女友先行使用房間。

然而，超過預定時間仍未見郭女離開，其他員工敲門未果，遂通知李男前往查看。李男進入湯屋後，赫然發現郭女已倒臥湯池內身亡，當場情緒崩潰，隨後自稱胸口不適倒地。消防與救護人員到場後，立即施以急救，但郭女當場確認死亡，李男送醫搶救仍宣告不治。

警方表示，初步排除外力介入，現場已封鎖進行鑑識，並將依規定報請檢察官相驗，以釐清確切死因與案情經過。現場檢測未測出一氧化碳或硫化氫，但因事發地點為溫泉環境，不排除有其他氣體中毒的可能性。

對此，法醫高大成指出，泡湯時若處於通風不良的環境，一旦聞到「臭雞蛋味」就必須立即逃離，他解釋，硫化物溶於水，比重較重，會沉積於水底；若在通風不良場所攪動溫泉水，硫化物可能隨氣體上升到空氣中，而硫化氫濃度超過100 PPM時會散發臭雞蛋味，一般人吸入約15秒即可能昏迷；若濃度達700 PPM，更是僅4秒鐘就可能死亡。

高大成補充，硫化物中毒的遺體屍斑呈褐色或暗紫紅色，而一氧化碳中毒則呈粉紅色，可明顯區別。他也提醒，年長者或有心臟病者不宜在高溫池後突然跳入冰水池，心臟可能無法負荷；飲酒後亦不適合泡湯，以免血管擴張加重風險。

