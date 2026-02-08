北投溫泉湯屋2死命案！ 女客「陳屍泡湯池」池外男友無呼吸心跳

北投區行義路上一間溫泉餐廳今（8）日傍晚傳出意外，警方獲報湯屋內1男1女無呼吸心跳，警消到場後發現女子已明顯死亡，而男子則在泡湯池外失去生命徵象，緊急送醫仍不治。

據了解，女子疑似在泡湯時突然身體不適，員工發現異狀後通知其男友前來查看，才驚覺女子已明顯死亡。男子同時也是這家溫泉會館的員工，本身有心臟疾病，當時正在停車場工作，疑似得知意外後受到驚嚇，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍回天乏術。警方接獲通報後，立即封鎖現場並展開調查，後續將報請相驗，以釐清兩人確切死因。

台北／賴心怡 責任編輯／蔡尚晉

