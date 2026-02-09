北投溫泉湯屋2死！ 女客池內亡 男員工池外昏迷不治

台北市 / 綜合報導

台北市北投區昨(8)日下午5點多，一間溫泉餐廳發生2死命案。一名郭姓女子 去 餐廳探李姓男友的班，自己先進湯屋泡湯。3小時後，餐廳員工敲門沒回應，夥同李姓男子進入，發現郭女倒在池內，員工衝出去拿氧氣瓶，再回來發現李姓男子也倒在地上。郭姓女子明顯死亡，李姓男子搶救不治。初步研判，現場都沒有外力介入痕跡，硫化氫及一氧化碳數值也都為0，不過兩人都有疾病史，詳細死因還有待相驗釐清。

救護車十萬火急，前往北投山區，消防獲報一間溫泉湯屋，1名男子失去呼吸心跳，另1名女子明顯死亡，湯屋現場拉起封鎖線，死者還是湯屋員工與女友，只是來泡個湯卻傳出意外。

廣告 廣告

目擊民眾說：「我6點半到的啦，6點30、40分到的，都已經就封起來。」目擊民眾說：「事發就在台北北投。」

事發就在台北北投，這間知名的溫泉餐廳，現場已經拉起封鎖線，而且這個區域今天是沒有營業的，當時郭姓女子就倒臥在湯屋內，第3次叫她沒有反應，進去才發現事情不對勁。

郭姓女子8日下午來探男友的班，2點半進入湯屋泡湯，3點至4點間，男友與同事兩度確認狀況都正常，但下午5點半，同事再度去敲門卻沒反應，聯絡李男一同進入湯屋，才發現女友倒臥池內，男子急著衝進池拉女友，同事去拿氧氣瓶再回來，郭姓女子明顯死亡李男也送醫不治，警方後續發現兩人都有疾病史。

泡湯民眾說：「那個(湯屋)泡40分鐘，就沒辦法，空氣不好，身體不好，有狀況啦，那有狀況的時候，真的很危險。」實際檢視湯屋使用規定，使用時間為40分鐘，且必須2人使用。

法醫高大成說：「洗溫泉的時候，最重要是，要看通風設備好不好，因為我們會冷，都會關窗戶，這樣很不好，很危險。」

消防檢測硫化氫及一氧化碳數值都正常，兩人也沒有外傷，初步排除外力介入，另外李姓男子本身有心臟病，是否因為寒流加上溫差大，又看到女友死亡過於激動身亡，有待相驗釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

北投知名溫泉再爆偷拍！ 男「毛巾包手機」大眾池犯案

冬天泡湯猝死風險增！ 醫曝「死亡三段式」：無明顯感覺

泡湯驚魂！ 顧客控「退房前遭破門」 業者認疏失

