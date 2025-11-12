北投溫泉獲觀光署「十大亮點」 大稻埕、貓空等6景點也上榜

臺北市的「北投溫泉」以其獨特的自然景觀和豐富的人文風情，榮獲交通部觀光署評選的「十大觀光亮點獎」。這一殊榮不僅彰顯了北投溫泉的獨特魅力，也讓臺北市在國際旅遊市場上更具吸引力。此外，「大稻埕」、「貓空」、「台北101」、「西門町」、「松山文創園區」等六處景點也被選為「台灣觀光100亮點」，進一步展現了臺北市的多元城市風貌。

▲ 北投溫泉博物館曾經是東亞最大的溫泉公共浴場，在地方努力下得以保存。（圖／觀傳局）

交通部觀光署於11日舉辦了第2屆觀光亮點獎頒獎典禮暨百大亮點發表記者會，臺北市政府觀光傳播局局長余祥與台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美出席領獎。觀傳局表示，這次入選的景點表現亮眼，尤其是「北投溫泉」的青磺泉質，與日本秋田的玉川溫泉並列為世界僅有的兩處溫泉。此外，北投溫泉還擁有全球唯一以地名命名的「北投石」，這些都為其增添了獨特性。

▲ 「北投溫泉」每年吸引眾多國內外旅客前往觀光與泡湯。（圖／觀傳局）

北投溫泉區內還有許多知名景點，如獲得鑽石級綠建築標章的臺北市立北投圖書館、擁有百年歷史的北投溫泉博物館、新北投車站及中心新村等。無論是搭乘公車還是步行漫遊，遊客都能在這裡留下美好的回憶。此次獲獎不僅是對北投在地觀光發展的肯定，也彰顯了其在文化保存、自然資源與永續發展方面的努力。隨著冬季的到來，正是泡湯的好時機，觀傳局歡迎民眾搭捷運到新北投，體驗溫泉、探索在地景點並品嚐美食，感受北投的獨特魅力。

除了北投溫泉，臺北市的其他六處景點也在「2026-2027年台灣觀光100亮點」中榜上有名。「大稻埕」和「松山文創園區」不僅提供歷史文化的探索機會，還舉辦多元創意活動，展現城市的文創實力。搭乘貓空纜車前往「貓空」，遊客可以從不同視角體驗白天與夜晚的不同風貌。「台北101」和「西門町」則是潮流品牌雲集的時尚地標，吸引國內外旅客造訪。

根據交通部觀光署113年臺灣旅遊狀況調查報告，臺北市在113年國內旅遊中達到約2,797萬旅次，佔全臺灣總旅次的12.6%，是六都中旅次數最高的縣市。與112年相比，臺北市的旅遊人次成長了17%，成長幅度在六都中居冠。觀傳局表示，臺北市政府將持續提升城市旅遊環境，致力於將臺北市打造成獨具魅力的旅遊目的地，吸引更多旅客一遊再遊。

