北投溫泉蓄水池成毒氣室 2工人喪命

北市北投區溫泉路天主巷一處溫泉別墅，2日上午驚傳工安意外。54歲謝姓男子與42歲雲姓女子受雇例行性清洗溫泉蓄水池作業時，疑似吸入高濃度「硫化氫」，雙雙中毒並暈厥倒臥在池中，送醫搶救仍不治，全案報請檢察官司法相驗查明死因，並通知市府勞檢處調查。

台北市消防局昨天上午10時49分獲報趕往搶救，2名工人當時倒臥在水深約50公分的池底，均已失去生命跡象，消防隊偵測到池內硫化氫濃度高達200ppm，遠超過安全標準值。

經緊急抽風與排水後，待現場數值降至85ppm的安全範圍後，穿戴全套防護裝備的消防人員才得以下池救援，2名工人在中午12時15分被救出時，心肺功能均已停止，送醫搶救仍不治。警方後續已通報台北市勞檢處進一步勘查採證，以釐清工安意外的確切原因與責任歸屬。

據了解，清潔公司等人員均了解清洗溫泉蓄水池具有高風險，必須小心謹慎，清潔公司排定昨日2人清潔1戶的水池；而案發地點周邊是北投溫泉區，很多住戶都有連接溫泉管線，也都裝有蓄水池，每年都要固定清洗。

硫化氫是有劇毒的無色氣體，常見於溫泉區或密閉的汙水處理場所，對人體危害極大，當濃度達到50ppm時，會刺激眼睛與呼吸道，濃度若升至100ppm，則會麻痺嗅覺神經，使人因無法聞到臭味而失去警覺。

勞檢處指出，溫泉池清洗於10月31日排水、11月1日未進水、11月2日清洗淤泥，2名勞工疑似清洗淤泥時產生硫化氫，勞檢處接獲通報後立即派員檢查，於水池入口測量硫化氫濃度為32.3ppm，超過容許濃度10ppm，目前已令現場停工，並要求事業單位須提出復工計畫經審查合格才准復工。