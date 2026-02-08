北投溫泉雙亡身分曝光 見女友陳屍浴池！男友疑驚嚇猝死

北投一家湯屋8日發生一女死亡，一男無呼吸心跳送醫也不治。警方現場拉起封鎖線調查。讀者提供



台北市北投區一家溫泉湯屋，發生2死命案，調查發現，兩名死者為情侶檔，男死者為湯屋員工，獲知女友在湯屋泡湯太久，前往查看，卻驚見女友死在池內，男員工疑受驚嚇心臟病發，當場倒地，也失去生命跡象，送醫不治。檢警將相驗遺體確定死因。

台北市消防局8日17時44分獲報，湯屋獨立房間浴室發現1男1女無呼吸心跳。到場時，池內發現1名泡湯女性明顯死亡，池外發現另1名泡湯男性ohca無生命徵象，送醫搶救也不治。

死者為均46歲的情侶檔，男方是該家湯屋的員工，開了獨立湯屋讓女友泡湯，後來，同仁告訴男員工，其女友泡了很久，都沒有反應，男員工趕快到湯屋查看。

廣告 廣告

豈料，同仁又察覺男員工入湯屋後很久沒有出來，到場發現兩人均沒有生命跡象，女死者漂在池內，男員工則倒在池外。警方初判，不排除男員工疑似受到驚嚇，心臟病發休克，送醫後也不治。

更多太報報導

北捷縱火犯「台大、留日高學歷」 重劃淪無家可歸！曾喊過年也要跟他拚了

林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎！陶晶瑩哽咽介紹她

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告