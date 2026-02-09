北投溫泉雙亡！法醫示警：聞到「臭雞蛋味」快逃：15秒即喪命 醫急籲：出現5症狀別再泡

北投溫泉雙亡！法醫高大成提醒，若聞到「臭雞蛋味」要趕快起身，15秒就可能喪命，醫師也呼籲，出現「5症狀」別再繼續泡。示意圖／取自photoAC

台北市北投區8日下午發生一起離奇的溫泉湯屋命案。一名46歲李姓溫泉男員工帶著同年紀的郭姓女友前往自家湯屋泡湯，未料，郭女疑似泡湯過久失去意識，被發現時已明顯死亡；隨後李男目睹女友死狀，疑似驚嚇過度引發心臟病發，送醫後不治，釀成雙亡悲劇。對此，知名法醫高大成提醒，硫化氫極其致命，帶有「臭雞蛋味」，且密度大、易沉積於水面及低處。天主教耕莘醫院心臟外科醫師林育霆則示警，若出現眼霧、嘔吐、胸悶、頭暈或想睡覺等5症狀，應立即離開湯池。

離奇死因：硫化氫、一氧化碳檢測值為「0」

案發當時，李男因有工作在身，曾請同事協助留意女友動靜，下午5時許，員工察覺郭女無回應，趕緊找李男入內，赫見女友倒臥浴池內身亡，李男見狀當場昏厥倒地，送醫搶救仍回天乏術。

警消初步檢測，現場一氧化碳與硫化氫數值均為0，暫時排除有毒氣體中毒及他殺可能，確切死因仍待檢察官相驗釐清。然而，此案也引發社會對泡湯安全的高度關注。

法醫與醫師示警：溫泉池裡的隱形殺手

雖然此次檢測數值為零，但高大成提醒，溫泉中常見的硫化氫極其致命，硫化氫帶有「臭雞蛋味」，且密度大、易沉積於水面及低處。若吸入高濃度硫化氫，15秒內即可奪命。一氧化碳中毒屍斑呈粉紅色，硫化氫中毒則呈褐色或暗紫紅色。

天主教耕莘醫院心臟外科醫師林育霆與烏日林新醫院心臟血管中心主任李榮基則強調，比氣體更危險的往往是「劇烈溫差」與「起降速度」。

1.血管最怕「瞬間收縮與擴張」

當身體從寒冷空氣突然進入熱水，或從熱水起身接觸冷空氣，血壓會劇烈波動，極易誘發心肌梗塞、心律不整或主動脈剝離。

2.「起降太快」是致命傷

李榮基醫師點出，猝死主因常在於「太快下水」與「太快起身」，血管在短時間內經歷劇烈溫差，會導致心臟內的不穩定斑塊脫落，瞬間阻塞冠狀動脈。

若吸入高濃度硫化氫，15秒內即可奪命。示意圖／東方IC

專業建議：安全泡湯「3要3不要」

為了避免憾事重演，醫療專家給出以下安全指南：

3要：保護心臟的正確步驟

1.要先暖身：先以溫水沖洗四肢末端，讓身體適應溫度，切忌脫光衣服直接跳入池中。

2.要放慢動作：起身時應放慢速度，防止血液因重力滯留於下半身，造成腦部供血不足而暈眩。

3.要漸進式擦乾：起身後應先在池邊擦乾身體再走出室外，步驟不能省，讓身體緩衝溫差。

3不要：警覺危險徵兆

1.不要單獨泡湯：寒流期間或在密閉個人湯屋，應避免獨自前往，以免發生意外無人求援。

2.不要勉強繼續：若出現眼霧（視線模糊）、嘔吐、胸悶、頭暈或想睡覺，應立即離開湯池。

3.不要輕忽警訊：特別是三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）或有心臟病史者，應縮短浸泡時間。

泡湯本是養生美事，但務必保持通風並時刻覺察身體反應。若聞到濃烈異味或感到不適，千萬不可硬撐，以免溫泉美意變成人生終點。



