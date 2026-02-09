北投溫泉驚傳雙亡憾事！醫示警：心血管恐撐不住「先做這一步」

北投溫泉近日發生憾事，醫師提醒天冷泡湯時，心血管系統承受高度負荷，須特別留意溫差與身體警訊。泡湯示意圖。耕莘醫院提供



台北市北投溫泉近日發生憾事，發現一男一女分別倒臥於湯池內及池外，經送醫搶救後仍不治。天冷泡湯雖然舒服，但天主教耕莘醫院心臟外科醫師林育霆也提醒，寒冷天氣下泡溫泉，對心血管系統其實是一場高度負荷的「壓力測試」，若未留意溫差變化與身體警訊，恐增加發生重大心血管事件的風險。

林育霆指出，血管最怕瞬間的劇烈收縮與擴張。當身體從寒冷空氣突然進入高溫泉水，或從溫熱泉水起身後接觸冷空氣時，血壓容易出現劇烈波動，可能誘發心肌梗塞、心律不整，甚至主動脈剝離等致命狀況。

林育霆建議，民眾泡湯前應先以溫水沖洗身體，並從四肢末端開始，讓身體逐漸適應溫度變化，避免心臟因突如其來的溫差刺激而承受過大壓力；泡湯起身時也應放慢動作，因浸泡過程中血管處於擴張狀態，若突然站起，血液可能因重力暫時滯留於下半身，導致腦部供血不足，出現暈眩甚至昏倒，進而增加跌倒或其他意外風險。

此外，林育霆也提醒，寒流期間泡湯應避免單獨進行，尤其是在個人湯屋或較為密閉的空間中，若發生昏倒或意識不清，旁人不易即時察覺，風險相對更高。泡湯時若出現胸悶、心悸、頭暈、想睡覺或精神不濟等情形，應立即離開湯池休息，切勿勉強繼續浸泡。

林育霆強調，寒流期間享受泡湯放鬆之餘，務必做好暖身、控制泡湯時間與溫差，並留意自身身體狀況，特別是有心臟病史或屬於高血壓、高血糖、高血脂等三高族群者，更應提高警覺，才能在寒冷天氣中兼顧舒適與安全。

