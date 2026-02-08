北投溫泉2死悲劇！女友獨自「泡湯疑猝死」男友撞見這一幕…也倒下不治

社會中心／陳弘逸報導

台北市北投區行義路某溫泉湯屋，昨天（8日）驚傳一對情侶死亡案。（圖／翻攝畫面）

台北市北投區行義路某溫泉湯屋，昨天（8日）驚傳一對情侶死亡案，他們被人發現時，女方陳屍在湯池內，男方則倒臥池外，送醫都不治；依據相關跡證，初步研判，疑女友先是在湯池內昏厥，無回應，男友前來查看時，撞見這一幕，因情緒激動又慌張的情況下，跟著身體不適暈倒，隨後失去生命跡象，2人送醫相繼宣告不治，釀成這起悲劇。

據悉，死者為一對男女，兩人是情侶關係都是46歲，李男是湯屋員工，郭女則是前來消費泡湯，未料，原本開心同遊的行程，卻遇憾事，釀成情侶雙亡悲劇。

死者為一對男女，兩人是情侶關係都是46歲，李男是湯屋員工，郭女則是前來消費泡湯，原本開心同遊的行程，卻遇憾事。（圖／翻攝畫面）

《聯合報》報導，兩人在昨天（8日）下午3時許入場，下午4時，李男曾在門外呼叫，關心郭女情況，但都無回應，卻因當下工作忙碌，請同事協助關切，直到下午5時許，同事在門外呼叫郭女，同樣無回應，也沒發現李男，入內查看，才發現，2人都倒臥房內浴池。

湯屋員工緊急通報送醫，但兩人都宣告不治，警方初步排除外力介入，後續已通知家屬，並報請檢方相驗，確切死因仍待釐清。

