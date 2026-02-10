北投溫泉2死悲劇！20歲兒認父母雙屍 哀痛不語

台北市北投一間溫泉旅館8日發生2死悲劇，郭姓女子在湯屋泡湯猝逝，其男友46歲李姓員工疑因撞見女友陳屍浴池，情緒激動加上身體不適倒臥池外，送醫後均宣告不治。據悉，兩人交往20多年，育有一名20歲兒子，如今卻天人永隔。

案發現場。 （圖／翻攝畫面）

事發當天下午，身為湯屋員工的李男因假日工作繁忙，先安排女友前往湯屋泡湯，但過了一陣子，同事察覺郭女泡湯時間過久提醒李男，他擔心之下進入查看，卻發現郭女陳屍浴池內，明顯死亡。

沒想到，李男撞見這一幕情緒激動又慌張，加上他疑有心血管及心臟病史，隨後身體不適暈倒在池外，失去生命跡象。其他員工發現異狀，立即報案將他們送醫治療，經搶救2人相繼宣告不治，確切死因仍待釐清。

警方到場後立即採證，現場未發現打鬥痕跡或外力介入跡象。檢警9日下午會同法醫於殯儀館相驗，20歲兒子到場神情相當哀傷、全程不發一語。檢察官相驗後，將擇日安排解剖確認2人死因。

