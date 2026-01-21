北投焚化廠遭冒名騙個資 環保局澄清：非授權舉辦、已報警

北投焚化廠遭冒名詐騙。(翻攝自GoogleMaps)

網絡近期出現疑似以「北投焚化廠」名義舉辦活動，要求填寫個人資料的活動報名連結。台北市環保局今（20日）強調，該活動不是北投焚化廠主辦或環保局授權辦理，已報警處理，也請民眾提高警覺。

台北市環境保護局今（20日）發布新聞稿表示，近日有民眾反映，網路上出現疑似以「北投焚化廠」名義舉辦活動，並要求填寫個人資料報名活動，經查為詐騙表單，該活動並非北投焚化廠主辦或環保局授權辦理，已報警處理。

北投焚化廠強調，目前僅辦理31日的環境教育活動，且已於14日截止報名，無其他對外受理報名的活動。北投焚化廠舉辦活動皆會依法蒐集報名資料，依《個人資料保護法》規定妥善管理，僅限活動相關用途，並於活動結束後立即刪除，不另作他用。

北投焚化廠指出，目前已於官網發布澄清公告，提醒民眾切勿點選或填寫來源不明的活動連結，並請以官網及台北市環保局臉書公告資訊為準，如對活動內容或相關訊息有疑問，建議直接洽詢該廠業務承辦單位，以確保個人資料安全與自身權益，面對網路訊息應多加查證，共同防範不實活動及個資外洩風險。

網路上出現疑似以「北投焚化廠」名義舉辦活動，要求填寫個人資料的活動報名連結。（台北市環保局提供）

★ 《鏡新聞》提醒您：凡遇可疑電話，不論手機或市話，可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話，由專業人員為您提供協助。





